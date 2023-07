Prime Day 2023: tantissime offerte anticipano l'atteso evento targato Amazon

In attesa dell'11 luglio 2023, Amazon ha già cominciato a seminare il suo orticello anticipando alcune interessanti offerte per i suoi clienti abituali. Differentemente da tutti gli altri, gli abbonati Prime possono già cominciare a curiosare nei meandri del sito, sfruttando le grandi promozioni che sono state attivate proprio in vista del cosiddetto Prime Day del 2023.

Le categorie che abbracciano questa iniziativa sono tante, come lo saranno anche quelle coinvolte nelle offerte dall'11 luglio. L'attesa per questo evento Amazon, però, non è mai stata così dolce come lo è in questi giorni. Cosa state aspettando?

I Blink in promozione

Con il Prime Day che si avvicina, Amazon ha deciso di mettere in offerta la linea che comprende i Blink Outdoor. Di base si tratta di videocamere pensate appositamente per la video sorveglianza. Differentemente da tanti altri strumenti della stessa categoria però, queste sono dotate di batterie con una durabilità fuori dal comune (circa due anni), con la possibilità di riprendere sia di notte che di giorno riproducendo le immagini in HD.

Le Blink Outdoor sono totalmente senza fili, così da facilitarne la mimetizzazione e l'installazione, e sono state costruite e concepite per resistere a qualsivoglia agente atmosferico impatti sulla loro superficie. Nell'acquisto è inoltre inclusa l'app Blink Home Monitor attraverso cui è possibile controllare e gestire la situazione direttamente dal proprio smartphone (dotata di funzionalità Live View costantemente attiva e audio bidirezionale). Questi apparecchi sono anche compatibili con Alexa.

Nella stessa categoria di offerte, su Amazon, troviamo i Blink Video Doorbell. Di base si tratta di "citofoni intelligenti" gestibili anche da remoto. Caratterizzati da una videocamera che riprende in formato HD e 1080p, dotata anche di dispositivo a infrarossi per una resa maggiore durante la notte e di audio bidirezionale, questi Door Bell sono strettamente legati allo smartphone di chi li acquista, e possono essere gestiti tramite questo in qualsiasi momento.

Oltre a fungere da citofono, inoltre, sono pure provvisti di un sensore di movimento che, ogni qualvolta rileva qualcosa, invia una notifica ai padroni di casa. La batteria ha una durata di circa 2 anni, non sono complicati da configurare e si collegano facilmente con Alexa.

Gli Echo Dot e gli Echo Show in offerta

Sempre in tema tecnologia connessa con l'evoluzione intelligente della vostra casa, Amazon ha deciso di scontare alcuni dispositivi appartenenti alla linea Echo Dot ed Echo Show. Stiamo parlando di tecnologie che da sempre si connettono e amplificano le possibilità delle abitazioni, rendendole più accessibili dal punto di vista dell'interazione diretta.

Fra le offerte, in questo senso, in attesa del Prime Day 2023 di Amazon, troviamo gli Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) che, con la riproduzione audio migliorata rispetto agli altri modelli della stessa linea, consente di riprodurre la propria musica e tutti i contenuti audio attualmente disponibili sul mercato. Inoltre la sua installazione influirà sulle possibilità della casa intelligente, integrando l'aiuto costante di Alexa per qualsiasi necessità cui può essere utile, e a tante altre piccole cose connesse coi dispositivi sul posto.

Con loro, sempre in promozione su Amazon, il nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) compreso di TP-Link Tapo P110 Smart Plug.

I due Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con TP-Link Tapo P110 Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi) con Monitoraggio Energia, compatibile con Alexa.

Il Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) con schermo touch intelligente e compatto, e Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro.

Ring e sicurezza interna

Oltre alla sicurezza esterna delle vostre case, Amazon ha pensato di ampliare le offerte pre Prime Day 2023 con qualche sconto anche nell'ambito della sicurezza interna. In questo senso hanno compreso pure i dispositivi come il Ring Indoor Cam.

La Ring Indoor Cam è una telecamera di sicurezza plug-in compatta, con immagini in HD e comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa. Stiamo parlando di una camera compatta e pensata per essere installata negli interni. Consentendo di ascoltare quello che succede in casa da telefono e altri dispositivi portatili, monitora gli ambienti connettendo una o più Indoor Cam a tutti i vostri dispositivi Ring nell'app Ring, per poi inviare notifiche quando rileva particolari movimenti nelle zone interessate.

Se curiosi riguardo questo genere di gadget in promozione, vi ricordiamo sempre di passare sul sito e di spulciare nella mole di promozioni attualmente in corso nell'ambito Blink e tanto altro. Non ve ne pentirete.