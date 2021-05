Prima di lunedì: il film con Vincenzo Salemme e Sandra Milo stasera su Rai2

Va in onda stasera su Rai2, alle 21:20, la commedia on the road Prima di lunedì, con Vincenzo Salemme e Sandra Milo.

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda Prima di lunedì, la commedia diretta nel 2016 da Massimo Cappelli, con Vincenzo Salemme protagonista nei panni di Carlito, un miliardario malavitoso.

Prima di lunedì: Sandra Milo e Fabio Troiano in macchina in un momento del film

Due auto si scontrano in piena Torino. Alla guida di una delle due c'è un aspirante attore squattrinato, Marco (Fabio Troiano), insieme al suo migliore amico Andrea, e nell'altra Carlito Brigante (Vincenzo Salemme), eccentrico e ricco proprietario di una catena di supermercati. Carlito fa a Marco una proposta che non potrà rifiutare: invece di pagare i danni causati alla sua auto, Marco dovrà portare un gigantesco uovo pasquale (con sorpresa) da Torino a Torre del Greco, facendosi accompagnare dall'amico e dalla sorella di Andrea, Penelope, ex fidanzata di Marco in procinto di sposarsi con un altro. Si unirà a loro Chanel, l'ottantenne francese che il trentenne Andrea ha conosciuto su Internet e di cui si è invaghito credendola un'avvenente coetanea. Nel cast anche Sergio Múñiz, Andrea De Maria, Martina Stella e Sandra Milo.

La 'serata film' di Rai2 prosegue alle 23:00 con Vita, cuore, battito, la commedia, diretta nel 2016 da Sergio Colabona, con gli Arteteca.

Vita, cuore, battito: Enzo Luppariello e Monica Lima in una scena del film

Ambientato a Napoli, il film vede al centro della storia Enzo e Monica, due fidanzati trentenni della periferia partenopea che conducono una vita fatta di routine e poche e semplici soddisfazioni. Enzo, ragazzo buono ma distratto, fa il commesso in un negozio di abbigliamento giovanile e riesce a mantenere il suo posto per pietà del datore di lavoro. Monica, invece, è parrucchiera ed estetista. Ma un giorno arriva la svolta: Enzo, insieme al suo datore di lavoro, vince un terno al lotto clandestino. Il premio però non sarà liquidato tutto in denaro: una parte della vincita verrà saldata sotto forma di viaggio culturale. La giovane coppia partirà, tra mille comiche vicissitudini, per una vacanza in Spagna per espandere i propri orizzonti culturali.