Prima dell'alba: Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow volevano il ruolo di Julie Delpy

Per la trilogia di Prima dell'alba, Julie Delpy non è stata l'unica a tentare il provino per il ruolo: anche Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow volevano entrare nel film del 1995 di Richard Linklater.

Il primo lungometraggio in cui Ethan Hawke recitava accanto a Julie Delpy ha debuttato proprio nel 1995 al Sundance Film Festival. Il regista ha quindi proseguito la storia iniziata in Prima dell'alba con Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight, arrivati nelle sale nel 2004 e nel 2013. Celebrando il venticinquesimo anniversario del debutto del film, sono state rilasciate un po' di curiosità sulla saga e su eventuali sequel.

Il New York Times, nel dettaglio, ha rivelato che anche Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston, all'epoca, hanno sostenuto il provino per il ruolo di Celine. In quei tempi la Aniston era quasi un'esordiente, visto che Friends ancora non era iniziato. Linklater ha voluto vedere qualunque tipo di attrice per la parte, visto che non aveva ancora deciso se il personaggio sarebbe stato americano o europeo: "Non avevo ancora deciso se ci sarebbe stato un uomo europeo e una donna americana o viceversa. Nella prima stesura li avevamo chiamati Chris e Terry proprio per non dare nessun elemento specifico a nessuno dei due. Era molto aperto."