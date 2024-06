Il prescelto, Nicolas Cage:"I critici non lo hanno capito, ma lo humor era voluto"

Nicolas Cage è uno degli attori maggiormente prolifici di Hollywood ma tra i tantissimi progetti cinematografici ai quali ha partecipato, ce ne sono diversi che sono stati stroncati dalla critica o dal pubblico. Tra i titoli maggiormente stroncati dagli spettatori c'è Il prescelto, il film del 2006 di Neil LaBute.

Tuttavia, in una recente intervista, Cage ha sostenuto che in realtà non dovrebbe avere troppa attenzione e che la critica ha frainteso il particolare umorismo della sceneggiatura. Un dettaglio che avrebbe rovinato, secondo l'attore, il giudizio complessivo sul lungometraggio, remake di The Wicker Man.

Lo humor frainteso

"Non sono del tutto sicuro che il film meritasse tanta attenzione, buona o cattiva. È una esperienza ironica per le persone. Non credo che il pubblico sia consapevole, o alcune in particolare, che il film era progettato per essere un po' una commedia nera. C'era un po' di ironia nelle interpretazioni. Sembra che molte persone su internet abbiano bisogno di pensare che Neil LaBute e io fossimo completamente ignari di questo fatto, e non era così".

"Neil ed io sapevamo quanto fosse divertente" ha proseguito Cage. In Il prescelto, Nicolas Cage interpreta lo sceriffo Edward Maulis è chiamato ad investigare sulla sparizione di una ragazza in un'isola al largo delle coste del Maine. Gli abitanti del luogo però sembrano nascondere qualcosa di sinistro e svolgendo le proprie indagini, lo sceriffo scopre che gli isolani seguono un inquietante culto pagano e la vita del protagonista sarà improvvisamente in pericolo.

Nel cast di Il prescelto, oltre a Nicolas Cage, anche Ellen Burstyn, Kate Beahan, Frances Conroy, Molly Parker, Leelee Sobieski e James Franco. Il film venne stroncato da critica e pubblico e ricevette cinque candidature ai Razzie Award, tra cui quelli al peggior film e al peggior protagonista a Nicolas Cage.