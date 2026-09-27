PresaDiretta stasera su Rai 3: Epstein, Donald Trump e il boom dei farmaci per l’obesità

La puntata di domenica 27 settembre dedica un'inchiesta al caso Epstein e ai rapporti con Donald Trump e il mondo del potere. Nella prima parte approfondisce la crescita dei farmaci GLP-1 contro l'obesità.

Questa sera, domenica 27 settembre, alle 20:30 su Rai 3, nuovo appuntamento con PresaDiretta. La puntata affronta il caso Jeffrey Epstein, la parabola del finanziere e i suoi rapporti con personaggi e ambienti del potere internazionale ma prima accende i riflettori sul boom della diffusione dei farmaci contro l'obesità.

PresaDiretta Open: i farmaci GLP-1 contro l'obesità, tra boom e mercato parallelo

La prima parte della serata segue la crescita globale dei farmaci contro l'obesità, a partire dalla semaglutide e dalla tirzepatide, fino alla retatrutide, ancora in fase sperimentale. Un mercato che ha raggiunto dimensioni miliardarie e che ha generato anche un mercato parallelo online, con prodotti difficili da sottoporre ai normali controlli.

L'inchiesta parte da Toronto, dove un evento dedicato ai farmaci per la perdita di peso racconta attraverso le esperienze dei partecipanti gli effetti che queste terapie hanno avuto sulle loro vite. Il viaggio prosegue negli Stati Uniti, dove la ricerca sta studiando i farmaci GLP-1 anche per possibili applicazioni nel trattamento delle dipendenze da alcol e oppioidi.

Spazio anche alla situazione italiana e alle difficoltà di accesso alle cure. Al Policlinico Tor Vergata, secondo quanto anticipato dalla trasmissione, soltanto un paziente su tre riesce a sostenere economicamente la terapia, che per il trattamento dell'obesità non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. In collegamento da Ginevra interviene Francesca Celletti, epidemiologa e responsabile delle linee guida sull'obesità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Codice Epstein: i documenti, le testimonianze e la rete internazionale

La seconda parte della puntata è dedicata a Jeffrey Epstein, dalla sua ascesa nel mondo della finanza fino alla condanna del 2008 e alla morte in carcere nel 2019. PresaDiretta ricostruisce la storia del finanziere attraverso le testimonianze delle sopravvissute e migliaia di pagine di documenti desecretati, concentrandosi sul sistema di sfruttamento sessuale di minorenni che Epstein riuscì a mantenere per anni.

Al centro dell'inchiesta anche i rapporti di Epstein con persone e ambienti ai vertici del potere internazionale. La trasmissione approfondisce, tra gli altri, il rapporto con Donald Trump, il cui nome compare nei documenti relativi a Epstein, sottolineando gli interrogativi ancora aperti sulla natura e sulla portata di quei rapporti. Vengono inoltre ricostruiti i contatti con l'ex premier israeliano Ehud Barak, i canali con ambienti legati al Cremlino e le relazioni con figure del mondo della cybersicurezza e delle aziende strategiche.

L'inchiesta arriva infine in Italia, seguendo la pista dei voli privati, delle agenzie di modelle a Milano, dei rapporti con Steve Bannon e dei finanziamenti alle destre sovraniste europee. Sullo sfondo ci sono anche gli accertamenti della Procura di Roma su eventuali abusi sessuali che potrebbero essere stati commessi nel nostro Paese.