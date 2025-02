Premio Mattador 2025: al via le iscrizioni per la competizione rivolta ai giovani sceneggiatori

Prenderanno il via sabato 15 febbraio le iscrizioni per la 16° edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, rivolto ai giovani sceneggiatori. Tutti gli aspiranti professionisti del settore la cui età è compresa tra i diciotto e i trent'anni, potranno inviare i propri progetti tramite l'apposita piattaforma web: https://iscrizioni.premiomattador.it. Sarà possibile iscriversi fino al 15 aprile 2025.

Ecco l'elenco del premi in palio: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5.000 euro), Premio MATTADOR al miglior soggetto (borsa di formazione e 1.500 euro), Premio MATTADOR Series al miglior progetto di serie Tv (borsa di formazione e 1.000 euro) e Premio DOLLY "Illustrare il cinema" alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e 1.000 euro in base al risultato del percorso). I vincitori saranno premiati il prossimo 17 luglio, durante l'attesa Cerimonia di Premiazione a Venezia al Teatro La Fenice.

I talenti di domani

Gli autori selezionati e vincitori potranno sviluppare il proprio progetto lavorando a stretto contatto con tutor professionisti nel prossimo futuro, e potranno seguire le masterclass sui diversi temi del cinema e i convegni sulla sceneggiatura I Dialoghi di Mattador. I professionisti che seguiranno i vincitori sono Vinicio Canton e Alejandro de la Fuente per il Soggetto, Maurizio Careddu e Monica Mariani per Series e Daniele Auber per Dolly. Inoltre, alcuni vincitori avranno l'importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura (a cura di EUT Edizioni Università di Trieste e MATTADOR).

Un'iniziativa che ha lo scopo di accompagnare i migliori talenti di oggi nel personale e appassionante viaggio della carriera nel cinema, tra educazione e soddisfazioni, ingegno e lavoro di squadra. Il Premio è nato con l'intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un percorso professionale e artistico nell'ambito della scrittura cinematografica. Il regolamento per partecipare a questa edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è consultabile online sul sito ufficiale al seguente link: https://www.premiomattador.it/regolamento-premio-mattador-2025/. Per informazioni: www.premiomattador.it.