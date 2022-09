Primo Premio del Doppiaggio cantato Ernesto Brancucci: svelata la prima edizione

Si svolgerà in occasione del "Musicfilm - 6° Festival delle colonne sonore" di Ferrara (previsto dal 2 al 4 dicembre), la prima edizione del premio dedicato al doppiaggio cantato, unico in Emilia Romagna e in Italia, intitolato a Ernesto Brancucci - celebre doppiatore e direttore di doppiaggio nato in Emilia-Romagna ( scomparso nel 2021), paroliere, direttore musicale, doppiatore, voce italiana, tra altri, di Pumbaa ne "Il Re Leone".

"Quando l'amico Edoardo Boselli ci ha proposto di inserire, all'interno del Festival delle Colonne Sonore di Ferrara, un premio dedicato alla memoria di nostro padre Ernesto Brancucci - hanno dichiarato Virginia e Lorena Brancucci - ci siamo sentite realmente onorate e commosse. Papà, nel corso della sua lunga carriera, ha formato miriadi di artisti e l'idea di fondare la scuola Ermavilo che gestiamo a Roma è stata sua, perché credeva nel concetto che dietro un grande artista ci dovesse sempre essere una grande preparazione. Ci auguriamo con tutto il cuore che questa iniziativa possa aiutare giovani talenti ad emergere e ad affermarsi, in un periodo storico in cui l'arte viene penalizzata in continuazione. Fare tutto questo nel nome di nostro padre ci rende ancora più fiere e motivate, poiché solo chi continua a vivere nei ricordi, non muore mai".

"Quando Ernesto Brancucci fu ospite nell'edizione 2019 - spiega Edoardo Boselli Direttore Artistico di Musicfilm Festival - aveva portato una ventata di serenità. La sua bontà, unita alla sua professionalità ci ha legati con stima e rispetto. Questo premio per me significa molto, un modo per sdebitarmi, un modo per ricordare che "il maestro di tutti" aveva fatto grandi cose per il cinema e per la nostra infanzia. Questo è premio dotato di un progetto forte e di grande qualità grazie a collaborazioni di realtà prestigiose come il Comune di Ferrara, Fondazione Teatro G.Borgatti di Cento (Fe), Gli Acchiappafilm, Scuola Ermavilo e il Giffoni Film Festival".

"Il premio Brancucci valorizza in modo originale un settore creativo importante che merita più attenzione - prosegue Luca Apolito Direttore Creativo del Giffoni Film Festival - È un evento entusiasmante, un progetto ben organizzato e strutturato che ci ha subito convinto. Siamo certi che la collaborazione con il Giffoni Film Festival offrirà una bella occasione a giovani talenti e nuovi artisti".

Dopo una preselezione che avverrà a distanza con la collaborazione della Scuola Ermavilo, 12 aspiranti doppiatori e cantanti parteciperanno alla semifinale del contest che si svolgerà al Teatro Pandurera di Cento (Fe). Al Teatro Comunale di Ferrara invece, in occasione del 6° Musicfilm Festival, passeranno invece 8 finalisti ( due per ogni categoria) dove al termine verranno proclamati i vincitori delle categorie e a cui verrà assegnato il Premio Brancucci 2022. La valutazione delle performances sarà compito di una giuria tecnica presieduta da Virginia Brancucci e Lorena Brancucci.