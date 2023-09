Premio corto Nextsoft, concorso per sceneggiature di cortometraggi

Scade il 10 ottobre il concorso per sceneggiature di cortometraggi indetto dal Linea d'Ombra Festival, ecco tutte le informazioni per partecipare.

La XXVIII edizione di Linea d'Ombra Festival, che si svolge a Salerno dall'11 al 18 novembre 2023, indice un concorso a premi per sceneggiature originali/inedite di cortometraggi che abbiano come traccia portante il tema del festival:

"CHA(LLE)NGE"

IL TEMA

Cambiamento, insieme alla parola sfida che nella lingua inglese semanticamente e metaforicamente la contiene, è la parola chiave della XVIII edizione di Linea d'Ombra Festival (LDO). Il tema prescelto chiude e compie un miniciclo di temi portanti collegati alla "Crisi", al "Domani", ai "Conflitti".

Di questa tetralogia, inevitabilmente il cambiamento che nello specchio del cinema diventa sfida, e viceversa, Cha(lle)nge è il punto di arrivo e ripartenza del festival e di un percorso che continua a guardare al presente per ripensare al futuro.

Essendo LDO una rassegna che attraverso il filtro cinematografico si rivolge ad altri mondi - musica, letteratura, critica cinematografica ma anche filosofica e sociale, performing art, arti visuali, contaminazioni - si è deciso ancora di più di accelerare su un processo di ibridazione e sperimentazione che faccia del festival non solo un punto di vista sul mondo dentro e attorno al grande schermo, ma anche il tentativo costante di individuare le nuove grammatiche visive. Senza alcuna barriera: formati, contenuti, modi di fruizione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso tutti coloro che alla data del festival non abbiano compiuto più di trent'anni e siano cittadini europei.

Ogni partecipante può presentare un solo lavoro in forma individuale o a nome di un collettivo, purché ciascuno degli autori risponda ai criteri del bando e il gruppo che si candida individui e indichi in fase di istanza un soggetto capogruppo che riceverà il premio a nome del collettivo in caso di vincita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le opere sottoposte al concorso devono essere minimo di 10 e massimo di 18 cartelle dattiloscritte. Ciascun lavoro deve essere inviato via mail in formato pdf, entro e non oltre il 10 ottobre, all'indirizzo info@lineadombrafestival.it, corredato dalla fotocopia della carta d'identità del/degli autori con un breve curriculum vitae individuale o del collettivo, dal quale si deve evincere chiaramente titolo di studio di ciascuno e competenze acquisite nella produzione, regia o sceneggiatura di opere audiovisive.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Una commissione di esperti, che sarà resa pubblica a concorso chiuso, tra tutte le sceneggiature pervenute ne selezionerà quattro.

Il gruppo di preselezione sarà composto da:

Dario Renda, produttore; Miki Rosco, esperto di marketing; Diego De Silva, scrittore; Manuela D'Ovidio, assistente e aiuto regia. Gli autori delle quattro sceneggiature selezionate saranno invitati dapprima a un incontro on line con un produttore, per un approfondimento sulle problematiche relative alla realizzazione pratica del cortometraggio e, successivamente, a Salerno per incontrare uno sceneggiatore esperto col quale approfondire in un dialogo full immersion, le questioni relative alla scrittura di un cortometraggio. Tutte le spese della trasferta a Salerno restano a carico del/dei partecipante/i.

PREMI

Lo sceneggiatore esperto, in accordo con la direzione artistica del festival e del comitato di selezione del premio, decreterà un primo classificato, al quale andrà il premio di €3.000, un secondo classificato, al quale andrà un premio di €1.000, ai due ultimi selezionati andrà un premio di €500 ciascuno. I premi sono da intendersi al lordo della ritenuta di legge.

I quattro autori selezionati, se realizzeranno i loro cortometraggi, dovranno riportare nei titoli di testa la dizione "Premio Corto Nexsoft | Linea d'Ombra Festival XXVIII Edizione".

Tutte le informazioni su www.lineadombrafestival.it/premio-corto-nexsoft.