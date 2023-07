Premio Corto Nexsoft: Linea D'Ombra Festival 2023 lancia il concorso per sceneggiatori under 30

Linea d'Ombra Festival punta sulle nuove grammatiche visive e indice con Nexsoft un concorso a premi per sceneggiature originali e inedite di cortometraggi che abbiano come traccia portante il tema scelto per la XXVIII edizione, "Cha(lle)nge".

I candidati, alla data del festival, non devono aver compiuto più di trent'anni e devono essere cittadini europei. Ogni partecipante può presentare un solo lavoro. Le opere devono essere presentate in un elaborato pdf di minimo di 10 e massimo di 18 cartelle dattiloscritte da inviare all'indirizzo info@lineadombrafestival.it, entro e non oltre il 20 settembre 2023, alle ore 23:59. Una commissione di esperti, che sarà resa pubblica a concorso chiuso, tra tutte le sceneggiature pervenute, ne selezionerà quattro, a suo insindacabile giudizio. Quattro sono i premi previsti dal bando: €3.000 al primo classificato; €1.000 al secondo classificato; mentre al terzo e al quarto classificato, a pari merito, €500,00 ciascuno. Per tutti i dettagli consultare il bando.

Linea d'Ombra Festival 2023, l'appuntamento cinematografico di Salerno, quest'anno si terrà dall'11 al 18 novembre.

"Quello del concept festival è un tratto caratteristico di Linea d'Ombra che ha sempre cercato password che raccontassero l'etica, l'estetica, l'evoluzione di un'arte al contempo classica e modernissima e soprattutto capace di intervenire sulla realtà" spiegano i direttori artistici Peppe D'Antonio e Boris Sollazzo. "Negli ultimi tre anni abbiamo deciso di concentrarci sul qui e ora, agendo però anche di prospettiva. Ecco il motivo della scelta di parole d'ordine ambiziose come "Domani", "Crisi" e "Conflitti". Di fronte allo scenario che si è aperto davanti a noi dal 2020 in poi sentivamo il bisogno, la necessità, anche il dovere di riflettere su un mondo in radicale cambiamento. E cambiamento ci è sembrato, insieme alla parola sfida che nella lingua inglese semanticamente e metaforicamente la contiene, la coppia di parole chiave per chiudere e compiere questo mini ciclo. Di questa tetralogia, inevitabilmente il cambiamento che nello specchio del cinema diventa sfida, e viceversa, Cha(lle)nge è il punto di arrivo e ripartenza del festival e di un percorso che continua a guardare al presente per ripensare al futuro".