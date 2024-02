Premio Carlo Mazzacurati: annunciati i 10 film in concorso e i membri della giuria

Annunciata la rosa dei 10 nomi in concorso e la giuria ufficiale del premio composta da Francesca Archibugi, Lucia Mascino, Massimo Gaudioso e Gianluca Farinelli.

Durante l'evento di apertura del Premio Carlo Mazzacurati al Miglior Personaggio sono stati annunciati i dieci nomi in concorso e la giuria ufficiale che sceglierà il vincitore della prima edizione del Premio Carlo Mazzacurati dedicato al Miglior Personaggio in un'opera cinematografica italiana. La giuria sceglierà uno fra i 10 nomi scelti.

L'elenco dei personaggi in concorso:

Cento domeniche di Antonio Albanese - ANTONIO RIVA (Antonio Albanese)

La Chimera di Alice Rohrwacher - ARTURO (Josh O'Connor)

L'invenzione della neve di Vittorio Moroni - CARMEN (Elena Gigliotti)

Io vivo altrove! di Giuseppe Battiston - FAUSTO BIASUTTI (Giuseppe Battiston)

Mixed by Erry di Sidney Sibilia - ERRY FRATTASIO (Luigi D'Oriano)

Palazzina Laf di Michele Riondino - CATERINO LAMANNA (Michele Riondino)

Rapito di Marco Bellocchio - PAPA PIO IX (Paolo Pierobon)

Una sterminata domenica di Alain Parroni - ALEX, KEVIN, BRENDA (Enrico Bassetti, Zaccarii Delmas, Federica Valentini)

Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello - NINO SCALIA (Gabriele Pizzurro)

L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano - VIVIANA (Linda Caridi)

La giuria ufficiale

Francesca Archibugi - regista e sceneggiatrice

Gianluca Farinelli - direttore della Cineteca di Bologna, presidente Festa del Cinema di Roma

Massimo Gaudioso - sceneggiatore

Lucia Mascino - attrice cinematografica e teatrale

I dettagli del premio

Il premio, promosso dal Cinema Odeon di Vicenza e dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati, cerca il Miglior Personaggio tra quelli dei film usciti nelle sale cinematografiche nell'ultima stagione. Una menzione speciale verrà assegnata dalla giuria preliminare al Film Nascosto, il film che avrebbe meritato di rimanere in sala più a lungo ed essere visto da molti spettatori.

L'obiettivo del Premio al Miglior Personaggio è quello di dare valore ai personaggi che nascono da un'ispirazione artistica pura, dando risalto non necessariamente ai protagonisti ma a quelle figure che rimangono credibili nel loro insieme, dando la stessa importanza all'idea, alla scrittura, alla direzione, all'interpretazione e ai costumi. La menzione speciale al Film Nascosto vuole identificare il film che più degli altri avrebbe meritato più attenzione e pubblico.

Il 20 e 21 aprile, al Cinema Odeon di Vicenza e al Multiastra di Padova, verranno proiettati i 3 film finalisti e la sera del 21 aprile la Giuria Ufficiale proclamerà il personaggio cinematografico vincitore; la Giuria Preliminare assegnerà il premio speciale al Film Nascosto.

I PREMI

Il Premio al Miglior Personaggio consisterà in una speciale realizzazione, opera dell'artista Lorenzo Mattotti, mentre la menzione al Film Nascosto darà la possibilità al vincitore di essere programmato e presentato in sale e arene d'essai.

Per informazioni: www.premiomazzacurati.it.