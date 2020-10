Power of Rome, Edoardo Leo nel nuovo film Sky: riprese al via

Al via le riprese di Power of Rome, il film targato Sky che vede protagonista Edoardo Leo impegnato a scoprire come Roma ha rischiato di morire ed è stata, ogni volta, rifondata.

C'è un teatro a cielo aperto dov'è andata in scena la storia del mondo. Questo posto è Roma, raccontata nel film Power of Rome con Edoardo Leo ("Perfetti sconosciuti", "La dea fortuna"). Power of Rome, di cui sono in corso le riprese in questi giorni nella Capitale, è una produzione Italian International Film e Sky con Vision Distribution ed è in uscita al cinema nel 2021. Dal Colosseo a Largo Argentina, da Castel Sant'Angelo ai Fori Imperiali, le riprese sono girate in molte zone del centro storico di Roma.

Il film, diretto da Gianni Troilo e scritto da Donato Dallavalle e Luca Lancise, segue le tracce della nascita dell'Impero romano, dalla creazione imperiale di Augusto ai meandri della reggia, e della follia, di Nerone; dagli spalti caotici del Colosseo alle armonie architettoniche della Villa di Adriano; dal sogno di Costantino che genera l'impero del Cristianesimo, all'angoscia di Marco Aurelio che intuisce il crollo di una civiltà.

Edoardo Leo esplora la sua stessa città con occhi nuovi tra incontri divertenti, fughe, svolte sorprendenti e momenti onirici nei quali si lascerà catturare dai volti e dalle voci degli "Dei di Roma". Condividendo con noi stupore o paura, inquietudine o meraviglia, l'attore scopre, e fa scoprire, come questa città ha rischiato ogni volta di morire ed è stata, ogni volta, rifondata in modo che da Roma si rigenerasse Roma e dall'eredità del suo Impero, l'Occidente.

Antonella d'Errico, Vice President Sky Branded Channels, ha dichiarato: "Siamo molto felici di veder partire questa produzione, su cui abbiamo speso un lungo tempo di pensiero per capire come realizzare il sogno di raccontare una città, Roma, e farla diventare protagonista di un film senza essere didascalici. Roma è tante cose, una città, un mondo, un museo a cielo aperto, la storia della civiltà moderna. Da qui la scelta di affidare il racconto a un viaggio lungo un giorno attraverso la storia e la città interpretato da un attore, Edoardo Leo, perfetto per questo ruolo".

Edoardo Leo sul set di Power of Rome

Paola Lucisano, Consigliere Delegato di Italian International Film ha aggiunto: "La produzione di Power of Rome rappresenta per la nostra società l'avvio di una ulteriore linea editoriale sviluppata insieme a Paola Ferrari, che ne è produttore delegato, focalizzata sulla produzione di contenuti audiovisivi a forte connotazione artistica e culturale. E' una grande soddisfazione affrontare questa nuova sfida insieme a Sky oltre che al nostro partner Vision Distribution. La sinergia tra le grandi competenze delle nostre società sarà la formula vincente per portare allo spettatore la bellezza ed il fascino di Roma con un linguaggio nuovo e affascinante".

Massimilano Orfei, Coo di Vision Distribution ha commentato: "Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto divulgativo, insieme a IIF e Sky, cha darà vita all'affascinante racconto della storia di Roma e sarà lanciato in sala da Vision come evento cinematografico. È un'operazione che ci dà inoltre l'occasione di dare continuità alla nostra collaborazione artistica e produttiva con un talento come Edoardo Leo".

Edoardo Leo durante le riprese di Power of Rome

Il film vede la regia di Gianni Troilo ("Frida - Viva la Vida") è scritto da Donato Dallavalle e Luca Lancise da un soggetto di Donato Dallavalle e sarà prodotto da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari e da Antonella d'Errico e Roberto Pisoni, Executive Producers per Sky.