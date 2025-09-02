Power Hits Estate 2025, un nubifragio fa saltare la diretta e getta nel caos l’Arena di Verona: cos’è successo

La pioggia torrenziale ha stravolto l'Arena e mandato in tilt la diretta TV, ma tra risate e improvvisazioni la serata si è trasformata in una festa fuori programma.

"Chi fermerà la musica", cantavano i Pooh qualche decennio fa. Di certo non la pioggia! All'Arena di Verona la musica di fine estate di RTL 102.5 ha dovuto fare i conti con un nubifragio che ha messo in crisi impianti e diretta televisiva. I Power Hits Estate 2025 sono andati avanti comunque, tra black-out, qualche siparietto improvvisato che ha strappato più di un sorriso e un pubblico che non ha mai smesso di cantare, nemmeno sotto l'acqua.

Nonostante gli intoppi, la serata si è chiusa con i premi assegnati e con la sensazione di aver assistito a qualcosa di unico, questo è sicuro.

Power Hits Estate 2025: da Tananai a Orietta Berti, gli escamotage per proseguire

Già dalle prime esibizioni del Power Hits Estate 2025 di ieri sera all'Arena di Verona (e visto in diretta su Tv8) l'acqua scendeva a secchiate. Annalisa, Grignani e i Pinguini Tattici Nucleari hanno cantato zuppi ma sorridenti, mentre Tananai ha strappato applausi comparendo con un turbante di asciugamani in testa.

Per proteggere Orietta Berti, poi, la produzione ha improvvisato un gazebo montato in diretta sul palco, regalando al pubblico una scena tanto surreale quanto tenera. L'atmosfera era quella di un festival che si reinventa sul momento, con artisti e fan complici nella stessa sfida.

Impianti in tilt e diretta TV interrotta

Stash dei The Kolors

Il momento più critico è arrivato con i The Kolors: casse mute e microfoni fuori uso hanno costretto i conduttori Paola Di Benedetto e Matteo Campese a passare la linea al red carpet. Povero Stash, che si era appena ripreso dal Covid!

Su Tv8 la diretta è saltata, sostituita per qualche minuto da uno speciale sportivo, una parentesi che ha spiazzato chi seguiva da casa. Ma all'Arena la situazione era molto diversa: il pubblico teneva alta l'energia con cori e applausi, trasformando l'attesa in uno spettacolo a parte.

I vincitori dei Power Hits Estate 2025

Quando lo show è ripartito per tutti, la pioggia non ha smesso ma la musica sì, decretando i vincitori di questa edizione. Alfa ha conquistato il titolo Power Hits Estate 2025 con A me mi piace, segnando la prima vittoria di un'etichetta indipendente. Anna Pepe si è portata a casa il premio FIMI per il singolo più venduto dell'estate, confermandosi tra i volti più forti della nuova scena pop italiana.

Un concerto bagnato, pieno di imprevisti, ma destinato a restare nella memoria come l'edizione più folle dei Power Hits. Perché, a volte, è proprio il caos a rendere indimenticabile una notte di musica.