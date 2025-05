Poveri noi con Paolo Ruffini, Ricky Memphis al Filming Italy Sardegna Festival e nei cinema dal 19 giugno

Sarà la commedia di Fabrizio Maria Cortese Poveri noi, scritta insieme a Federico Moccia, a inaugurare l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival il 19 giugno. A partire dallo stesso giorno il film arriverà nei cinema italiani distribuito da Adler Entertainment.

Poveri noi vanta un ricco cast che comprende il comico livornese Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis e Maria Grazia Cucinotta, con la partecipazione straordinaria di Ricky Tognazzi. Al centro della storia l'amicizia e la solidarietà che uniscono un gruppo di persone in difficoltà. sono i protagonisti di questa commedia che ha come tema portante l'amicizia. I protagonisti del film daranno vita ad un crescendo di situazioni davvero imprevedibili, che provocano la risata facendo riflettere, al tempo stesso, sui valori che davvero contano.

Prodotto da Orange Pictures con Rai Cinema con il sostegno della Lucana Film Commission e del PO Val D'Agri, Poveri noi uscirà nelle sale il 19 giugno distribuito da Adler Entertainment.

Ricky Memphis e Paolo Ruffini ridono davanti il computer

Di cosa parla il film

La ricca famiglia Mariani, composta dai genitori Edoardo e Giovanna e dai tre figli spocchiosi e viziati, Giacomo, Emma e Lidia, si ritrova improvvisamente sull'orlo del fallimento a causa di un investimento sbagliato. I genitori fanno di tutto per nascondere ai figli la spiacevole situazione, ma presto tutto precipita. Senza più un soldo, i Mariani sono costretti a lasciare la loro lussuosa villa per trasferirsi in un umile sottoscala in un quartiere degradato.

In questo momento di grande crisi, Ottavio, un ex compagno di liceo di Edoardo perso di vista da anni, e la sua famiglia, si rivelano gli unici disposti ad aiutarli senza chiedere nulla in cambio. Nella nuova situazione di indigenza, i Mariani scopriranno ciò che conta davvero nella vita.