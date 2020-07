Possessor: il teaser trailer del film diretto da Brandon Cronenberg

Possessor è il film diretto da Brandon Cronenberg di cui NEON ha condiviso il primo teaser trailer.

Il progetto mostra le prime sequenze di quella che sembra essere una storia disturbante legata a un esperimento e a delle misteriose attività dalle conseguenze mortali.

Il nuovo film diretto dal figlio di David Cronenberg racconta infatti la storia dell'agente Tasya Vos (Andrea Riseborough) che lavora per un'organizzazione segreta che utilizza una tecnologia legata agli impianti cerebrali per prendere possesso del corpo di altre persone, portandole a compiere degli omicidi per dei clienti molto benestanti.

Nel cast del progetto di Brandon Cronenberg, che aveva debuttato alla regia con Antiviral, ci sono anche Tuppence Middleton, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh, Rossif Sutherland e Raoul Bhaneja.