Portogallo-Italia, stasera finale Europei Under 19: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 21:00 si affrontano Portogallo-Italia nella finale del campionato europeo Under 19: dove vedere la partita in Tv e in streaming

Stasera, 16 luglio 2023, alle 21:00 si gioca Portogallo-Italia, finale del campionato europeo Under 19. La nostra nazionale è arrivata a questo ultimo incontro battendo in semifinale la Spagna. Ecco dove vedere il match in TV, in streaming e le probabili formazioni.

Portogallo-Italia Under 19: dove vederla in TV

Portogallo-Italia Under 19 si gioca al National Stadium di Ta' Qali a Malta. L'arbitro fischierà l'inizio del match alle 21:00. La Rai si è aggiudicata l'esclusiva dell'evento, l'incontro si potrà seguire in chiaro su Rai 3. La telecronaca è affidata a Giacomo Capuano e Roberto Rambaudi.

Portogallo-Italia Under 19: dove vederla in streaming

La partita sarà visibile in streaming gratuito su RaiPlay.

Portogallo-Italia Under 19: Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Dellavalle, Regonesi, Kayode; Pisilli, Faticanti, Ndour; Vignato, Esposito, Hasa. All. Bollini.

PORTOGALLO (4-3-3): G.Ribeiro; Esteves, A.Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N.Felix, Sà; H.Felix, R.Ribeiro, Borges. All. Milheiro.