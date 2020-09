Porta a Porta torna stasera su Rai1: Lucia Azzolina ospite della prima puntata

Porta a Porta torna stasera su Rai1, alle 23:40, con la nuova stagione, che parte con un'ospite, Lucia Azzolina, attesissima alla prova del prossimo 14 settembre in quanto attuale ministro dell'Istruzione.

Andrà in onda senza pubblico, almeno per il momento, ma Bruno Vespa ci ha tenuto a ripartire, pur in completa sicurezza, con la sua creatura televisiva che, il prossimo 22 gennaio, compie 25 anni. E per quella data, infatti, è previsto l'ultimo dei tre speciali in prima serata. Il primo andrà in onda in occasione del voto su regionali e referendum, con una maratona in collaborazione con il Tg1, il secondo sarà ormai quello tradizionale in occasione del Venerdì Santo.

A parte queste tre "eccezioni", Porta a Porta anche nella stagione 2020/2021 sarà in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata su Rai1.

Già definita anche la scaletta degli ospiti delle prossime puntate, quelle dedicate alle elezioni regionali e referendum: domani, 9 settembre, ci sarà Giorgia Meloni, il 10 Matteo Renzi, il 14 Antonio Tajani (a seguito dell'indisponibilità di Silvio Berlusconi) ed Emma Bonino, il 15 Nicola Zingaretti e Carlo Calenda, il 16 Matteo Salvini e Roberto Speranza (non in rappresentanza di LeU che sarà assente dai programmi sul referendum per propria scelta), il 17 Luigi Di Maio.