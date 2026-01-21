Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo speciale

Trent'anni dopo il debutto, Porta a Porta spegne le candeline e torna in prima serata con uno speciale pensato come una grande fotografia dell'Italia raccontata in tv. Stasera, mercoledì 21 gennaio alle ore 21.45 su Rai 1, il programma di Bruno Vespa celebra una lunghissima stagione televisiva che ha attraversato governi, crisi, svolte politiche e cambiamenti culturali, alternando attualità, cronaca e spettacolo.

Da Mara Venier a Giorgia Meloni ed Elly Schlein, sono tanti gli ospiti in studio e in collegamento per lo Speciale Porta a porta - 30 anni della nostra vita.

Porta a Porta, trent'anni di storia televisiva

Porta a porta

Era il 22 gennaio 1996 quando Porta a Porta andava in onda per la prima volta su Rai 1. Da allora il programma ha accompagnato il racconto del Paese per oltre 3.600 puntate, diventando un punto di riferimento della seconda serata e guadagnandosi nel tempo l'etichetta di "Terza Camera". Nel suo studio sono passati 17 governi, 11 presidenti del Consiglio, quattro Papi e tre Presidenti della Repubblica, in un continuo intreccio tra informazione e narrazione televisiva.

Lo Speciale Porta a Porta - 30 anni della nostra vita è costruito come una grande festa collettiva. Accanto a Bruno Vespa ci sarà Enrico Mentana, chiamato a condividere le interviste ai principali leader politici presenti in studio. Un'accoppiata quanto meno inedita per la televisione generalista, che però punta a dare ritmo e pluralità a una serata che ripercorre i momenti chiave della storia recente italiana.

Gli ospiti della puntata di stasera

Mara Venier tra gli ospiti di Bruno Vespa

Tra gli ospiti annunciati figurano la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle principali forze politiche: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Tutti chiamati a confrontarsi in un contesto celebrativo come il trentennale del programma, ma anche a riflettere sul ruolo della televisione nel racconto della politica.

Ma non mancheranno anche gli esponenti più in vista del mondo dello spettacolo. Lo speciale riunisce molti dei volti più popolari delle reti Rai, da Carlo Conti a Milly Carlucci, passando per Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini ed Eleonora Daniele.

Spazio anche alla musica, con presenze storiche come Al Bano e Iva Zanicchi, affiancati da Paolo Belli e dalla sua band. Un parterre che racconta l'altra anima di Porta a Porta, quella più legata allo spettacolo e alla cultura popolare.

Il messaggio di Papa Leone e l'intervista a Bossetti che fa discutere

Tra i contenuti più delicati della serata c'è anche l'incontro televisivo con Massimo Bossetti, intervistato da Bruno Vespa nel carcere di Bollate. Un passaggio che riporta l'attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni (l'omicidio di Yara Gambirasio) e che si inserisce nella tradizione del programma di affrontare anche i temi più controversi. In collegamento, inoltre, è previsto un contributo di Papa Leone, che ha voluto salutare il programma con una riflessione sul valore e sulle responsabilità della comunicazione.

Lo speciale farà spazio anche al racconto per immagini: filmati d'epoca, oggetti simbolo del programma - gli ormai iconici plastici, ad esempio - e momenti che hanno segnato la storia di Porta a Porta. Tra questi, alcuni frammenti delle puntate che hanno accompagnato eventi cruciali della storia recente, come l'11 settembre 2001, quando il programma raggiunse ascolti record arrivando al 34% di share.

I festeggiamenti continueranno il 9 febbraio con l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica. Un compleanno che guarda al passato, ma che conferma il peso ancora centrale del programma nel panorama Rai.