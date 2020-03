Porno Gratis: 200 film in regalo dal Giappone per la quarantena da Coronavirus

Non solo PornHub: anche il portale giapponese Soft On Demand regala 200 video gratuiti agli utenti sotto quarantena da Coronavirus!

Secondo il portale Livedoor News, la casa pornografica Soft on Demand ha deciso di regalare 200 porno gratis, disponibili facilmente sul loro sito. La compagnia ha deciso di promuovere questi film in omaggio per tutti coloro bloccato a casa per via della situazione sanitaria attuale.

A causa del Coronavirus, la 'distanza sociale' è diventata una specie di parola d'ordine per riuscire a fermare la cavalcata del virus. E la casa giapponese ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti un buon motivo per rimanere a casa e non farsi tentare dal mondo esterno. Ovviamente gli utenti dovranno comunque registrarsi al sito, ma una volta fatto, senza alcuna tassa, i video saranno disponibili online, per tenere un po' impegnate diverse tipologie di 'spettatore'.

Due to the Coronavirus, Soft On Demand is offering about 200 free porn titles to members on their website.

Devastating!https://t.co/zdPxZUb1dc — Loserbait 🐶 🎧 🐱🌸 (@Loserbait) March 13, 2020

Il gigante del porno PornHub aveva già ricevuto il plauso di tutt'Italia dopo aver ufficializzato l'accesso gratuito all'account Premium per i nostri connazionali, insieme a una corposa donazione devolvendo i proventi di marzo a favore della lotta al virus. Pornhub si è unito, quindi, agli altri servizi digitali che stanno offrendo il loro contributo in maniera gratuita per far passare il tempo agli italiani costretti a casa fino al 3 aprile per arginare la diffusione dell'epidemia che imperversa. Il celebre sito ha deciso di offrire gratuitamente a tutta la popolazione italiana l'accesso al suo account premium.