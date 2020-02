Pornhub Premium gratis il 14 febbraio, per un San Valentino a luci rosse

Il colosso dei video hot Pornhub ha ufficializzato una bella notizia per i tanti single (e non): il 14 febbraio la sezione Premium sarà gratis!

Pornhub ha pensato a tutti per il prossimo San Valentino: il gigante del porno, infatti, ha annunciato che la sezione Pornhub Premium sarà gratis per tutti il 14 febbraio! Ma dietro questo gesto, che sembra un regalo per tutti i lupi solitari, c'è anche una giusta tattica di marketing.

Pornhub infatti ha da sempre pensato a particolari promozioni nelle festività, a maggior ragione in quella di San Valentino, visto che si è notato dai loro registri un crollo abbastanza drammatico di utilizzo del portale porno durante la Festa degli Innamorati. Quale modo migliore di risollevare la situazione rendendo tutta la categoria Premium gratis per un giorno? Per i meno esperti, il pacchetto Premium è un vero e proprio catalogo esclusivo, con video in qualità fino a realtà virtuale e 4K Full HD, per tutti gli spettatori, anche i più esigenti.

Negli ultimi anni, Pornhub è spesso stato al centro del gossip online, e non per forza per i suoi contenuti hot. Infatti pochi mesi fa è finita su tutti i giornali la notizia della denuncia da parte di un utente sordo, che si è sentito discriminato per l'assenza dei sottotitoli in alcuni video di suo gradimento. Oppure il portale è stato utilizzato anche per diffondere copie pirata super ricercate, come quella di Dragon Ball Super: Broly - Il Film, poco più di un anno fa.

15 film con le scene hot più belle del 2019

Lo scorso giugno invece Pornhub ha annunciato l'arrivo del primo film diretto da Bella Thorne, che sarebbe stato proprio un porno dal titolo Her & Him. Il film, che è disponibile sul sito, vede come protagonisti due nomi molto conosciuti nel mondo a luci rosse, Abella Danger e Small Hands, ed esplora la relazione tra uomo e donna nella lotta per il predominio.