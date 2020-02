Pop Smoke è morto: il rapper ucciso a colpi d'arma da fuoco da due persone

Pop Smoke è morto stamattina. Il rapper di Brooklin è stato brutalmente ucciso a colpi d'arma da fuoco da due uomini col volto coperto nella sua residenza di Hollywood Hills, California. Il fatto è avvenuto questo mercoledì mattina, come hanno confermato le forze dell'ordine. Il giovane aveva appena 20 anni.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine a TMZ, Bashar Barakah Jackson, in arte Pop Smoke, si trovava nella sua abitazione di Hollywood Hills quando, intorno alle 4:30 del mattino, due uomini dal volto coperto hanno fatto irruzione nella casa sparando molteplici colpi. Il giovane è stato portato al Cedars-Sinai Medical Center, West Hollywood, dove è stato dichiarato morto.

Pop Smoke, noto per i singoli Welcome to the Party e Dior, faceva parte dell'etichetta discografica Republic Records. Fin dall'uscita della sua prima raccolta Welcome to the Woo, risalente allo scorso luglio, ha collaborato con artisti quali Nicki Minaj e il rapper Travis Scott. La sua seconda raccolta, Meet the Woo 2, è stata rilasciata questo mese. Ha debuttato al settimo posto nella classifica di Billboard's Top 200 chart. Pop Smoke aveva in programma un tour di un mese in Nord America questo marzo, per poi esibirsi in Inghilterra ad aprile.