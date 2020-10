Pomodori verdi fritti alla fermata del treno diventa una serie televisiva

La storia di Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, dopo essere diventata un film, approderà in tv con una serie prodotta da NBC.

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, romanzo già diventato un popolare film, diventerà ora una serie tv che verrà prodotta da NBC.

Il progetto proporrà però un approccio moderno alla storia raccontata tra le pagine e, successivamente, sul grande schermo.

Reba McEntire sarà la protagonista della serie ispirata a Pomodori verdi fritti alla fermata del treno che verrà prodotta dal veterano Norman Lear.

Jennifer Cecil sciverà la sceneggiatura degli episodi che avranno al centro i discendenti dei personaggi al centro del romanzo e del film. La storia è ambientata nel presente e mostra Idgie Threadgoode (McEntire), che ritorna a Whistle Stop dopo essere stata distante un decennio, ritrovandosi ora alle prese con una città profondamente cambiata, una figlia con cui non ha quasi rapporti, locali in crisi e un segreto in grado di cambiare la vita.

Fannie Flagg, che ha scritto il romanzo e ha co-firmato la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico, farà parte del team di produttori della serie realizzata da Universal Television.

Il film era uscito nelle sale nel 1991 e aveva la regia di Jon Avnet. Nel cast c'erano Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Marie-Louise Parker e Cicely Tyson.