Pomeriggio Cinque, chi sono i possibili conduttori dopo l'addio di Myrta Merlino?

Colpo di scena in casa Mediaset: sarà un uomo, e non una delle tante candidate circolate finora, a raccogliere l'eredità di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe già scelto il nuovo volto del talk show di Canale 5, mantenendo però il massimo riserbo sull'identità del prescelto.

Un nome maschile per rilanciare il pomeriggio di Canale 5

Altro che Cesara Buonamici, Veronica Gentili o Alfonso Signorini. Le indiscrezioni sulla nuova conduzione di Pomeriggio Cinque si sono rivelate tutte infondate. A smentire le voci ci ha pensato Davide Maggio, secondo cui la scelta è caduta su una figura maschile, lontana dai pronostici e apparentemente "insospettabile".

E se il pubblico pensava a una rotazione tra volti più noti dell'informazione Mediaset, potrebbe restare sorpreso: il nome, custodito tra i corridoi silenziosi (per una volta) di Cologno Monzese, promette di spiazzare tutti.

Myrta Merlino, un nuovo inizio: il ritorno a Milano?

Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Dopo una stagione di transizione, segnata dall'uscita di scena di Barbara D'Urso e dall'arrivo di Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque si appresta a voltare ancora una volta pagina. Merlino, visibilmente commossa nell'ultima puntata andata in onda il 6 giugno, ha salutato il pubblico con parole affettuose: "Vi lascio in buone mani".

Per lei si apre ora una nuova avventura su Retequattro, più in linea con il suo taglio giornalistico. Intanto il programma, affidato per l'estate ad Alessandra Viero, potrebbe tornare a essere prodotto nel centro Mediaset di Milano.

Il futuro di Pomeriggio Cinque è già scritto (ma rimane segreto)

La stagione 2025/2026, quindi, si preannuncia carica di novità a Canale 5 e il programma principe del pomeriggio Mediaset è pronto a rinnovarsi ancora. Pier Silvio Berlusconi ha tracciato una linea chiara, optando per un cambio di genere alla guida del programma. Resta da vedere se il nuovo conduttore sarà all'altezza delle aspettative e, soprattutto, se saprà conquistare un pubblico affezionato ma ormai abituato ai colpi di scena.

Chi sarà il misterioso volto maschile? L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto.