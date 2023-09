Pomeriggio 5, il regista Ermanno Corbella spiega perchè è andato via dopo la prima puntata

Dopo la prima puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, Mediaset ha deciso di sostituire Ermanno Corbella come regista del programma. In un'intervista a TvBlog, Corbella ha spiegato che non è stato licenziato, ma che la sua uscita è stata concordata con l'azienda di Cologno Monzese. Ha chiarito i motivi di questa scelta e ha sottolineato che non ci sono stati attriti o controversie.

Ermanno Corbella, come lui stesso sottolinea nel corso dell'intervista, lavora in televisione da più di quarant'anni, nel suo curriculum vanta collaborazioni con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D'Eusanio e Sabina Guzzanti. Per questo motivo può affermare "Non provo alcuna amarezza per quanto è successo, sono tranquillo", ma ci tiene a ribadire che non è stato licenziato dopo la prima puntata di Pomeriggio 5

Ermanno Corbella parla del suo allontanamento da Pomeriggio 5

"Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione - dice rispondendo ad una specifica domanda - Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate... non da me. Comunque non è questo il momento di farlo".

Pur rimanendo nel vago, Ermanno Corbella ha precisato che Myrta Merlino non ha nulla a che vedere con la decisione presa da Mediaset. Il regista e la conduttrice hanno collaborato in precedenza a La7. "Con lei ci ho parlato... non è lei la motivazione di quanto accaduto". A proposito del gobbo inquadrato durante la prima puntata, di cui tanto si è parlato, Corbella ha affermato "Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti".

Franco Bianca, il nuovo regista, ha apportato degli accorgimenti che Ermanno Corbella non ha ancora del tutto visto perchè ha guardato solo uno spezzone della puntata "Ieri mi sono dedicato ad altro. Ne ho visto solo una parte stanotte, registrata. Comunque la prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. È normale che gli aggiustamenti inizino dalla seconda puntata in poi. Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale. Comunque non mi piace valutare il lavoro degli altri".