Polvere di stelle: il film con Alberto Sordi e Monica Vitti stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 21:10, appuntamento con Polvere di stelle, la commedia del 1973 scritta, diretta e interpretata da Alberto Sordi, accompagnato per l'occasione dalla grande Monica Vitti.

Durante la seconda guerra mondiale la sgangherata compagnia d'avanspettacolo di Mimmo Adami e Dea Dani, approfittando dell'euforia post-liberazione, riesce ad ottenere uno strepitoso successo al Teatro Petruzzelli di Bari. Poi però, passato il momento, tutto torna nella più banale normalità.

In periodo di magra, Mimmo e Dea sono costretti ad accettare delle serate in Abruzzo, perchè non c'è altra compagnia che voglia recarsi in quella regione disastrata dalla guerra. Ma la fortuna, prima o poi arriva...

Omaggio all'avanspettacolo, con i camei di due icone del genere come Carlo Dapporto e Wanda Osiris, la critica non è stata sempre troppo tenera nei confronti di Polvere di stelle, grazie a cui comunque Monica Vitti riesce a portare a casa il David di Donatello come migliore attrice protagonista.