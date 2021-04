Polvere di stelle: Alberto Sordi e Monica Vitti insieme stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 21:05, torna in TV Polvere di stelle, la commedia del 1973 scritta, diretta e interpretata da Alberto Sordi, accompagnato per l'occasione dalla grande Monica Vitti.

Monica Vitti con Alberto Sordi in Polvere di Stelle

Durante la seconda guerra mondiale la sgangherata compagnia d'avanspettacolo di Mimmo Adami e Dea Dani, approfittando dell'euforia post-liberazione, riesce ad ottenere uno strepitoso successo al Teatro Petruzzelli di Bari. Poi però, passato il momento, tutto torna nella più banale normalità.

In periodo di magra, Mimmo e Dea sono costretti ad accettare delle serate in Abruzzo, perchè non c'è altra compagnia che voglia recarsi in quella regione disastrata dalla guerra. Ma la fortuna, prima o poi arriva...

Omaggio all'avanspettacolo, con i camei di due icone del genere come Carlo Dapporto e Wanda Osiris, la critica non è stata sempre troppo tenera nei confronti di Polvere di stelle, grazie a cui comunque Monica Vitti riesce a portare a casa il David di Donatello come migliore attrice protagonista.