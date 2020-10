Polonia-Italia di Nations League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 20:30 va in scena Polonia-Italia nella terza giornata di Nations League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Polonia-Italia va in scena stasera alle 20:30 per la terza giornata di Nations League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie alla RAI: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

La Nazionale azzurra di Roberto Mancini scende in campo a Danzica contro la Polonia nella terza giornata di Nations League. Con una vittoria gli azzurri metterebbero già un piede nella Final Four. Certo, la vittoria non è la sola preoccupazione per entrambe le squadre: tutti i giocatori coinvolti, infatti, sono passati da un tampone all'altro e, in Polonia come in Italia, la situazione sanitaria sembra peggiorare di ora in ora.

Questo cosa significa per il match? Italia-Polonia si giocherà ma potrebbe subire delle variazioni il numero di spettatori ammessi, che sono per il momento diecimila ma la Federazione polacca potrebbe decidere di giocare a porte chiuse.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Polonia-Italia in chiaro su Rai1 in diretta. Il collegamento inizierà alle 20:30, il fischio d'inizio è previsto alle 20:45, salvo ritardi dovuti a misure straordinarie dell'ultimo momento.

Dove vederla in streaming

Polonia-Italia potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul proprio computer, sul tablet e sullo smartphone grazie a RaiPlay, il portale multimediale della RAI, su cui sarà possibile recuperarla anche nei giorni successivi grazie alla funzionalità Replay.