Poker Face: Russell Crowe ha ingaggiato Liam Hemsworth e Elsa Pataky per il suo prossimo thriller

Russell Crowe ha deciso di ingaggiare degli amici per le riprese del suo prossimo thriller intitolato Poker Face: si tratta di Liam Hemsworth ed Elsa Pataky.

Russell Crowe sta attualmente lavorando al suo prossimo thriller psicologico intitolato Poker Face e, l'amico intimo di Chris Hemsworth, ha deciso di ingaggiare degli amici per il suo nuovo film aggiungendo la moglie di Chris, Elsa Pataky, e suo fratello minore, Liam Hemsworth, al cast della pellicola.

Secondo Saturday's Confidential, "sia il più giovane Hemsworth che la Pataky sono stati recentemente aggiunti al cast del nuovo film con Crowe". Mentre, secondo il Daily Telegraph, l'attore premio Oscar, che dirigerà e reciterà nel film, ha già scelto diverse location iconiche per le scene più importanti della pellicola.

Alcuni di questi luoghi, secondo le prime indiscrezioni, sono l'attico da 140 milioni di dollari in cima alle Crown Residences di James Packer e "un'estesa villa di Point Piper con vista sul porto di Sydney". Sebbene il film fosse originariamente ambientato a Miami, in Florida, Crowe ha chiesto che fosse girato e ambientato a Sydney: la star nata in Nuova Zelanda vuole "mostrare alla gente e al mondo quanto sia meravigliosa e di classe la città di Sydney".

Secondo Deadline, invece, Poker Face racconta la storia di un miliardario chiamato Jake (interpretato da Russell) che riunisce i suoi amici d'infanzia nella sua tenuta per quella che si trasforma in una partita di poker ad alto rischio: "Questi amici hanno un rapporto di amore odio con il personaggio interpretato da Russell che, essendo un maestro del gioco e della pianificazione, ha escogitato uno schema elaborato per punirli."