Pokémon: Ed Sheeran annuncia la nuova canzone dedicata alla serie

Durante la giornata di ieri, Ed Sheeran ha fatto un annuncio che ha fatto impazzire i fan dei Pokémon: l'artista pubblicherà una nuova canzone in collaborazione con il brand.

Con un post su Instagram, anzi due, Ed Sheeran ha annunciato la nuova canzone in collaborazione con Pokémon, chiamata Celestial, che suggella ancora una volta il rapporto che lega il cantante ai personaggi dell'anime giapponese, ai quali è molto legato. Il brano uscirà, come Ed Sheeran annuncia, il 29 settembre su tutte le piattaforme.

Nel post dice: "Li adoro davvero. Mi hanno dato una vera e propria via di fuga da bambino in un mondo fantastico che sembrava andare avanti e avanti, e nella vita adulta è la nostalgia che mi fa sentire di nuovo un bambino. Ho incontrato le persone della Pokémon Company quando ero in viaggio in Giappone e abbiamo scherzato sul fatto che scrivessi una canzone per loro."

Songwriter, Ed Sheeran a Berlino: "Ho gusti cinematografici orribili"

Come si capisce dai suoi post, Ed Sheeran è un fa di lunga data dei Pokémon, con i quali ha già collaborato in passato anche con un concerto virtuale in Pokémon Go. Al di là del titolo della canzone, non ci sono ulteriori dettagli sul testo o su cosa sia incentrata.

Una nuova collaborazione, quindi, che suggellerà ancora di più il rapporto stretto che il cantante internazionale ha con gli anime giapponesi, che probabilmente proseguirà anche in futuro.