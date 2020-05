Poco di tanto: Maurizio Battista da stasera su Rai2 con il nuovo show

Da stasera su Rai2, alle 21:20, torna la comicità di Maurizio Battista in Poco di tanto, lo show prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi che farà compagnia al pubblico per tre settimane.

Poco di tanto è un format nuovo, inedito dove si mescola lo stile da monologhista di Maurizio Battista e inserti del genere documentaristico. In ogni puntata il comico trasporta i telespettatori in un decennio della storia contemporanea italiana: stasera saranno gli anni Sessanta, poi i Settanta e gli Ottanta con tutti i loro cambiamenti sociali, culturali perfino antropologici. Per ogni epoca un ospite musicale che in qualche modo la rappresenta. E così, sottolineando un vizio o una virtù, raccontando un'abitudine che si è persa e una che si è assunta, tratteggiando mode e fissazioni, Maurizio Battista, grazie alla sua arguta comicità che trova da sempre nell'osservazione il suo punto di forza, racconta la famiglia italiana, protagonista, vittima o semplice spettatrice, di rivoluzioni succedutesi con incredibile rapidità in quei trent'anni. Dal ruolo della donna, a come è mutato nei decenni il rapporto tra genitori e figli, dalla diffusione della televisione che ha cambiato le abitudini degli italiani, alla patente di guida, tutti gli elementi contribuiscono a dipingere un affresco a volte nostalgico, a volte graffiante, ma sempre divertente di quello che eravamo, in rapporto a quello che siamo ora.

Ad ogni puntata, con l'epoca di riferimento, cambia anche la scenografia, che si trasforma nella dettagliata ricostruzione di un appartamento arredato secondo i gusti dell'epoca, con quegli oggetti, quei dettagli e quelle proporzioni che, dettate dalla moda e dalle abitudini del tempo, si sono fissate nella nostra memoria: le proporzioni delle stanze, il cibo, gli elettrodomestici, gli utensili di uso quotidiano, ma anche l'occorrente per la bellezza e l'igiene personale. Una vera e propria immersione temporale per lo spettatore, tanto reale da coinvolgere tutti i sensi.