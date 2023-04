Comedy Central accende il Maurizio Battista Channel dal 29 aprile all'1 maggio

Comedy Central accende in questo weekend il Maurizio Battista Channel , un intero canale dedicato al comico.

Comedy Central, la fucina di comici più apprezzata d'Italia, dal 29 aprile mette a disposizione del suo pubblico un intero canale dedicato ad uno dei comici italiani più apprezzati del momento: Maurizio Battista. Un esilarante weekend da trascorrere riguardando gli spettacoli più divertenti del comico romano in onda dalle 6:00 di Sabato 29 Aprile fino alla notte di Lunedì 1° Maggio, in esclusiva su Comedy Central +1, canale 130 di SKY.

Apprezzatissimo interprete di una verace comicità nazionalpopolare, Maurizio Battista è cabarettista, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Protagonista di autentici one-man show, è passato presto al cinema, dove ha adattato le sue gag sui vizi della natura umana ai modelli di una comicità che strappa risate condite di buoni sentimenti.

Durante il weekend dedicato al comico, verranno riproposti alcuni dei suoi spettacoli più apprezzati come Maurizio Battista: Papà perché l'hai fatto?, uno dei suoi spettacoli più apprezzati dal pubblico che paragona il passato con i tempi moderni, sottolineando in chiave ironica vizi e virtù di entrambi.

E ancora: Maurizio Battista: Allegro? Si, Ma Non Troppo! lo spettacolo diretto e senza orpelli in cui l'artista ripropone le battute immancabili che lo hanno consacrato nell'Olimpo della comicità Made in Italy.

Infine, non mancherà lo spettacolo Maurizio Battista: Nato Il 29 Giugno, l'esilarante excursus che ripercorre la vita del comico nonché uno dei suoi spettacoli più recenti andati in onda su Comedy Central lo scorso dicembre.