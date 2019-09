Maurizio Battista Weekend: la programmazione speciale da stasera su Comedy Central!

Da stasera su Comedy Central parte lo speciale dedicato interamente a Maurizio Battista, con tre giorni di programmazione comica.

Si ride senza sosta con Maurizio Battista! Per tre giorni - da venerdì 27 a domenica 29 settembre - sarà il protagonista su Comedy Central, il canale di VIMNI dedicato all'intrattenimento e alla comicità, presente su Sky al canale 128, del Battista Weekend: una carrellata dei suoi spettacoli teatrali e show televisivi di maggior successo.

Dalle 6.00 di venerdì fino alla tarda notte di domenica l'istrionico artista romano, con alle spalle ben 25 anni di carriera, e che con la sua satira sempre pungente non risparmia nessuno, farà divertire il pubblico di Comedy Central. Durante il prime time e non solo spazio ad alcuni dei suoi spettacoli teatrali che hanno riempito i principali teatri italiani: da Allegro? Sì sì... ma non troppo, un condensato di fantasiose riletture delle consuetudini legate alla quotidianità di cui siamo, consapevolmente o inconsapevolmente, protagonisti o testimoni, a seconda delle circostanze.

Uno, anzi due - Maurizio Battista è il protagonista del film

Passando per Una serata unica dove propone la sua analisi dettagliata degli ultimi 50 anni della nostra vita attraversando provocatoriamente vizi e virtù dei nostri tempi e Cavalli di razza e vari puledri, lo spettacolo che racchiude il mondo di ieri e di oggi che Battista ha attraversato fin dai suoi esordi: da una parte i "cavalli di razza" sono gli artisti che ha incontrato dagli inizi della sua carriera, mentre i "puledri", i nuovi comici agli inizi della loro esperienza professionale. Per finire con Scegli una carta, proprio il titolo dello spettacolo fa da filo conduttore alla sua performance: scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e tentare la fortuna, così come succede nella vita quotidiana.

Nell'access time - e non solo - non mancherà l'appuntamento con le tre stagioni di Battistology, la produzione originale di Comedy Central. Uno show originale e innovativo che unisce la comicità live del teatro con quella on the road, la stand up con la visual comedy: monologhi comici live, storytelling, interviste per strada agli italiani e tanto tanto altro! Il risultato è uno show fatto da e per coloro che vivono nel Belpaese. Nella prima stagione del programma Maurizio Battista aveva provato a raccontare il nostro Paese. Nella seconda, invece, i vizi capitali degli italiani, mentre nella terza stagione ha analizzato la differenza tra l'attualità e il passato visto attraverso i suoi occhi e la sua ironia.

Tre giorni targati Maurizio Battista e Comedy Central davvero da non perdere per ridere di gusto in compagnia di uno dei comici più amati del pubblico italiano.