Pocahontas, la scoperta di Edward Norton: "Sono un suo discendente, era la mia dodicesima bisnonna"

Il tre volte nominato agli Oscar Edward Norton ha di recente effettuato una sorprendete scoperta sulla sua famiglia. A quanto pare l'attore sarebbe un discendente della vera Pocahontas, celebre figura femminile che ha ispirato numerose opere d'arte e film, tra cui il classico d'animazione Disney uscito nel 1995.

La scoperta è avvenuta nell'ultimo episodio della serie Finding Your Roots___, condotta da Henry Louis Gates Jr., dove a Edward Norton viene rivelato di come la donna nativa americana, conosciuta anche come Amonute, fosse la sua dodicesima bisnonna. "Non ci sono dubbi, hai una discendenza diretta dalla tua dodicesima bisnonna e dal tuo dodicesimo bisnonno Pochaontas e John Rolfe"_.

A dimostrate il tutto un documento cartaceo che attesa come la coppia si fosse sposata nel 1614 a Jamestown, Virginia. Pocahontas è poi morta tre anni dopo, mentre Rolfe è scomparso nel 1622. All'incredibile scoperta Norton ha reagito in questo modo: "Oh mio Dio. A meno che tu non sia un vichingo, questo ti fa capire che piccolo pezzo della storia umana tu sia".

Nello show viene inoltre rivelato come John Winstead, terzo bisnonno di Edward Norton, avesse una famiglia di schiavi che comprendeva anche cinque giovani bambine di 4, 6, 8, 9 e 10 anni.

"Tutti dovrebbero sentirsi a disagio di fronte a questo. Non è un giudizio su di noi o sulla nostra vita, ma è un giudizio sulla storia di questo Paese. È qualcosa che va riconosciuto e combattuto" ha commentato l'attore.