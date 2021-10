Pluto TV: da oggi in Italia con 40 canali esclusivi e migliaia di ore di programmazione

Oggi, giovedì 28 ottobre, è arrivata la rivoluzione nel mondo dello streaming: in Italia debutta Pluto TV, una nuova piattaforma gratuita, nell'era dello streaming a pagamento, con contenuti on demand, migliaia di ore di programmazione e 40 canali disponibili al lancio.

"Pluto è un importante passo per lo sviluppo europeo perché è il pilastro della nostra strategia streaming della parte gratuita." Ha affermato Jaime Ondarza, general manager del nuovo South Hub di ViacomCbs International. "Si tratta di un prodotto divertente, originale e che riesce a rappresentare un'opportunità di investimento unica in grado di avvalersi della tracciabilità di utilizzo, indicando un ascolto reale, grazie alla programmazione pubblicitaria che tutti conoscono".

Accedere a Pluto TV sarà una passeggiata: il servizio, infatti, si caratterizza per la semplicità di accesso, e per essere totalmente gratuito senza necessità di registrazione. Al lancio in Italia Pluto TV offrirà 40 canali lineari esclusivi che copriranno generi diversi e adatti a tutti i target e che saranno costantemente implementati nei mesi successivi, oltre a migliaia di ore di contenuti on demand.

Il servizio di televisione in streaming che esprime un nuovo concetto di fruizione lineare adattato all'universo digitale, con più di 52 milioni di utenti attivi mensili globali in 25 paesi attraverso 3 continenti con 400 canali internazionali, è pronto a stupire con una library ricca di contenuti di qualità per tutta la famiglia.

Pluto TV sarà accessibile via browser all'indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast, mentre una selezione di canali Pluto TV sarà anche presente su Samsung TV Plus.