Pluto TV: da oggi si accende il nuovo canale VH1+

In arrivo su Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) - tanta musica live italiana ed internazionale: da oggi sul principale servizio televisivo gratuito in streaming si accende il nuovo canale chiamato VH1+, per emozionarsi sulle note degli idoli di ieri e di oggi.

Un'occasione imperdibile per farsi catturare dalla magia della musica live con i contenuti più iconici in onda su VH1, lo storico brand visibile sul canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715, dedicato ai successi del presente e del passato e su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW), leader mondiale tra i media brand dedicati ai giovani.

Wallpaper per la cantante e attrice Alicia Keys

Sul nuovo canale VH1+, disponibile su Pluto TV, sarà possibile avere un posto d'onore per assistere alle performance dei più amati artisti italiani della scena musicale degli ultimi anni con format come VH1 presenta Ex-Otago e MTV Unplugged Negrita. Passando per le star della musica internazionale protagoniste di leggendarie esibizioni come Pearl Jam: Storytellers, Lenny Kravitz: Storytellers e World Stage Alicia Keys. Spazio anche ai festival e agli show musicali più coinvolgenti per riviverne i momenti migliori, come le edizioni 2018 e 2019 degli EMAs. Ma questo è solo un assaggio di quello che si potrà trovare su VH1+...stay tuned!

La sorpresa che ha in serbo VH1+ è presto svelata: lunedì 14 marzo alle 21.30 sarà possibile assistere a VH1 Storytellers con Tommaso Paradiso. L'evento - registrato nei giorni scorsi al Teatro di Villa Torlonia a Roma - in cui l'ex frontman dei Thegiornalisti incanterà il pubblico con i tormentoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite negli ultimi anni.