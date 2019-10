Playstation 5: uscita annunciata a Natale 2020

La Playstation 5 ha un'uscita ufficiale: Natale 2020! Ad annunciare il nome della prossima console e il periodo di debutto sul mercato è stata la stessa Sony con un post pubblicato da pochi minuti sul Playstation Blog.

Non sono le uniche novità: con un'anteprima affidata a Wired, Sony ha anche svelato il DualShock di prossima generazione, che sostituirà l'attuale tecnologia "rumble" con un feedback aptico che ha il compito di amplificare la sensazione tattile durante la fase di gioco in modo da garantire una completa "immersione" al videogiocatore.

Novità numero due sono gli "adaptive triggers" integrati nei tasti L2 e R2, che garantiranno maggiore precisione nel dosare la potenza utilizzata durante alcune azioni di gioco. Entrambe le novità, dunque, puntano a offrire un'esperienza di gioco sempre più coinvolgente a livello sensoriale.

Alla fine del post, però, Sony non ha mancato di sottolineare come in arrivo ci siamo tante news anche per Playstation 4, con l'arrivo sul mercato di produzioni come Death Stranding, The Last Of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima