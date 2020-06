PlayStation 5: presentata la console e i titoli dei videogame in arrivo, ecco i trailer

Sony ha ufficialmente presentato PlayStation 5 e i titoli in arrivo, di cui sono arrivati i trailer, durante un'evento di presentazione trasmesso in streaming.

Grand Theft Auto sarà compreso gratuitamente al momento dell'acquisto della console dal design unico e che sarà disponibile in versione standard con un drive Ultra HD Blu-Ray e con un modello digitale senza disco fisso.

Jim Ryan, presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato che con PlayStation 5 si offrirà una "nuova generazione trasformativa di esperienze di gioco che ridefinirà le aspettative di ciò che possono essere i giochi. I mondi saranno più ricchi e più meravigliosi, coinvolgeranno i vostri sensi in modi che non pensavate possibili e potrete viverli con miglior qualità, con una velocità di caricamento più rapida. La presentazione di oggi è solo un assaggio di quello che verrà proposto nella nuova generazione e vogliamo ringraziare la nostra comunità per averci accompagnato in questo viaggio".

Una nuova versione di Grand Theft Auto Online sarà a disposizione online per tutti i possessori di PlayStation 5 nei primi tre mesi dal lancio della console, potendo mantenere il videogame nella propria collezione senza alcun costo aggiuntivo e con un abbonamento a PlayStation Plus.

I titoli in arrivo per la console sono:

Astro's Playroom (Japan Studio)

Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel's Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Bugsnax (Young Horses)

DEATHLOOP (Bethesda)

Ghostwire: Tokyo (Bethesda)

Godfall (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT : The Far Shore (Superbrothers)

Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants)

Pragmata (Capcom)

Project Athia (Square Enix/Luminous Productions)

Resident Evil Village (Capcom)

Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)