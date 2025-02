Platinette: "L'ictus mi ha cambiato la vita. Mi chiedevo 'e ora cosa faccio?'. Non riuscivo a parlare"

Ospite dell'ultima puntata del programma Mediaset Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Platinette ha ripercorso il brutto periodo trascorso in seguito all'ictus che l'ha colpito nel 2023.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha raccontato in che modo quella disavventura gli abbia cambiato completamente la vita e la sensazione di smarrimento che provò nel periodo successivo.

Il racconto di Platinette sull'ictus del 2023

"Immagina di perdere da un giorno all'altro capacità che credevi tue" ha raccontato Coruzzi "trovarsi all'improvviso senza riuscire a parlare, a muoversi, passando giorni e giorni in una completa oscurità del futuro. Mi chiedevo 'anche se sopravvivo, cosa faccio?'. La mia vita è comunicazione. Mi sentivo un giocatore senza gambe".

Platinette ha sottolineato l'importanza di ricevere aiuto repentino:"L'ictus è feroce e rapido, è la seconda causa di morte in Italia. Per mia fortuna ero con un fisioterapista che mi seguiva per un dolore alla gamba. Ha capito immediatamente cosa stesse succedendo perché dovevo salutarlo e non riuscivo nemmeno a dire 'ciao'".

Dopo i due mesi di ricovero, lo speaker ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, vivendo un periodo nel quale comunicava soltanto con frasi brevi:"È come tornare bambini: sto imparando di nuovo a parlare".

Il nuovo stile di vita e il legame di Platinette con la sorella

Da quel giorno, la vita di Platinette è cambiata e nell'intervista con Toffanin, ha ricordato quanto sia importante tenere sotto controllo la pressione, il peso, avere una vita sana, e non caricarsi di troppo stress.

Nel suo caso, Platinette ritiene che sia stato proprio lo stress a contribuire a ciò che gli è accaduto. Grazie alla riabilitazione e alla logopedia, ora sta cercando di mettersi alle spalle un periodo così complicato come quello vissuto nell'ultimo anno e mezzo.

Mauro Coruzzi in una scena di H2Odio

Mauro Coruzzi, conosciuto per la sua attività nel mondo dello spettacolo tra tv, radio e teatro, è profondamente legato alla propria sorella, che gli è stata accanto nei periodi difficili:"È una donna meravigliosa e mi dispiace tantissimo perché ha scoperto di avere il Parkinson che è una malattia che ti debilita piano piano, prima nei movimenti e poi in tutto il resto".