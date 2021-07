Pixar annuncia i nuovi corti SparkShorts e un documentario

Disney Pixar ha annunciato tre nuovi progetti: i corti Twenty Something e Nona prodotti grazie all'iniziativa SparkShorts e il documentario A Spark Story.

Il programma ideato per il mondo dell'animazione ha debuttato nel 2018 e permette a dei creativi della Pixar di formare un team con cui portare in vita un cortometraggio nel corso di sei mesi con un budget limitato e venendo affiancati da un produttore dello studio.

Il cortometraggio Twenty Something è stato diretto da Aphton Corbin ed è stato disegnato a mano. Al centro della storia raccontata sullo schermo ci sono le sfide e le insicurezze affrontate nel passaggio all'età adulta: alcuni giorni sembra andare tutto bene, in altri si è solo dei ragazzini che si nascondono indossando trench troppo grandi, sperando di non essere notati. La protagonista è Gia che si ritrova alle prese con questa situazione in occasione della serata in cui si festeggia il suo ventesimo compleanno. Il corto debutterà su Disney+ il 10 settembre ed è prodotto da Erik Langley.

Nona, in arrivo il 17 settembre, è stato invece prodotto da Courtney Casper Kent e diretto da Louis Gonzales. Al centro della trama c'è una nonna che vuole trascorrere la sua giornata libera da sola guardando il suo show televisivo preferito, E.W.W. Smashdown Wrestling. Quando le viene inaspettatamente affidata la nipotina di cinque anni, Renee, Nona deve dividersi tra le due cose che ama di più nella vita. Renee vuole giocare, mentre Nona vorrebbe vedere l'evento televisivo, situazione che le obbliga a un confronto e a un amorevole compromesso.

Il documentario A Spark Story è invece una co-produzione tra Pixar e Supper Club. Il progetto offre uno sguardo alla realizzazione dei corti, seguendo il lavoro dei registi. Il film debutta su Disney+ il 24 settembre.