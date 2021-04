Pirati dei Caraibi: Penelope Cruz, la scommessa con Johnny Depp e quelle foto "che spero non vedrete mai"

Durante il tour promozionale di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, Penelope Cruz ha parlato della sua amicizia con Johnny Depp, della scommessa fatta con l'attore sul set della pellicola e di quelle foto "che spera non nessuno al mondo veda mai".

Johnny Depp e Penelope Cruz inPirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

L'attrice ha rivelato, durante un'intervista di HollywoodStreams, che anche se non vedeva l'ora di lavorare ad un nuovo progetto con il suo vecchio amico l'unico cosa che la spaventava a morte era il "peculiare senso dell'umorismo" del celebre attore americano.

Johnny Depp e Penelope Cruz con Ian McShane in Pirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

A quanto pare, sul set Depp si è particolarmente divertito con una congegno per simulare le scoregge, azionabile con un telecomando: l'attrice ha rivelato che Johnny era solito posizionare il dispositivo sulla sedia di qualcuno attivandolo in seguito durante le prove delle scene più drammatiche.

Penelope Cruz, pur non approfondendone i termini, ha anche menzionato una scommessa che ha ammesso di aver perso: "Johnny Depp ed io siamo entrambi fan di South Park, è assurdo ma molto divertente. Ho perso una scommessa e lui ha fatto cucire per me un costume di un personaggio del cartone che ho dovuto indossare sul set. Non ha fatto altro che ridere per giorni, era in lacrime continuamente e mi ha scattato mille foto che spero che nessuno veda mai. Ma, naturalmente, ora che l'ho detto, sono sicura che appariranno da qualche parte."