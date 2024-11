Pirati dei Caraibi, Keira Knightley: "La stampa mi ha massacrato, mai più in un franchise"

pe proteggere la propria sanità mentale, Keira Knightley ha cancellato il ricordo del massacro mediatico subito dopo la sua partecipazione alla saga dei Pirati dei Caraibi. L'attrice inglese aveva solo 17 anni quando ha debuttato nel ruolo di Elizabeth Swann nel film La maledizione della prima luna del 2003. Dopo il successo stellare, ha fatto ritorno in due sequel La maledizione del forziere fantasma del 2006 e Ai confini del mondo del 2007.

La saga Disney nata da una popolare attrazione dei parchi tematici ha avuto un successo stellare, all'epoca La maledizione della maledizione del forziere fantasma stabilì il record per il film più veloce a raggiungere un miliardo d'incasso globale e divenne il terzo maggior incasso della storia. Ma ha anche portato la stampa scandalistica a perseguitare Keira Knightley per via della sua magrezza, alimentando speculazioni su ipotetici disturbi alimentari.

"Come accade per i traumi, l'ho rimosso" ha confessato l'attrice in un'intervista al Times. "C'è stata una cancellazione completa, seppellisci alcune cose e all'improvviso riemergono perché sono stata sottoposta alla gogna pubblica. Quando è successo ero giovanissima, e ho dovuto imparare a conviverci"_.

Un primo piano di Keira Knightley

La rinuncia ai franchise

La fortuna di Keira Knightley è stata avere a sostegno una solida rete di affetti familiari, amici e "adorabili fidanzati" che l'hanno aiutata a sopportare il bullismo mediatico. Ma l'attrice ha dovuto fare i conti a lungo con le domande sul suo peso durante le interviste. In alcuni casi, gli intervistatori sollevavano l'argomento chiedendo informazioni su altri attori.

"Ricordo che una delle gemelle Olsen soffriva di anoressia e fu ricoverata in una clinica", ha detto Knightley. "Me lo chiesero durante un tour stampa, come se fosse uno scherzo. Doveva vergognarsi per aver cercato aiuto per l'anoressia. Ricordo che ero seduta lì e pensavo, 'Tutto questo è pazzesco'. Non riguardava nemmeno me, riguardava lei. Non riesco ancora a sopportarlo".

Keira Knightley al telefono ne Lo strangolatore di Boston

Per fortuna, la carriera di Keira Knightley ha preso un piega diversa con il successo di pellicole come Espiazione e Orgoglio e pregiudizio che hanno posto al centro dell'attenzione le sue performance e non il suo aspetto.

"Strano pensare che esista qualcosa che ti crea e ti distrugge al tempo stesso" ha commentato l'attrice non senza una punta di ironia. "La stampa mi ha massacrato per colpa di Pirati dei Caraibi, ma il successo del franchise mi ha dato l'opportunità di ottenere ruoli che mi hanno fruttato un candidatura all'Oscar. Sono i film di maggior successo nella mia carriera e sono il motivo per cui sono diventata un bersaglio per la stampa. Questa cosa mi confonde ancora oggi".

Sulla possibilità di tornare a lavorare in un nuovo franchise, Keira Knightley è categorica: "Mai più. Gli orari sono folli. Sono anni della tua vita. Non hai alcun controllo su dove stai girando, per quanto tempo stai girando, cosa stai filmando".