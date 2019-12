Pippo Baudo: "A Natale vorrei la pace tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini"

La pace tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini: questo il desiderio espresso da Pippo Baudo per Natale 2020 durante un'intervista a Vieni da me.

A Natale c'è chi desidera la pace nel mondo. Poi c'è Pippo Baudo che chiede la pace tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Un desiderio più facile da realizzare? Chissà, in ogni caso è un desiderio che Baudo ha espresso in TV, dicendosi dispiaciuto per questa "guerra" tra showgirl.

"Io vorrei un regalo natalizio" - ha detto Pippo Baudo su Rai1, intervistato da Caterina Balivo nel corso del programma Vieni da me - "la riappacificazione tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Siamo a Natale, voglio bene a tutte e due e non ho capito i motivi dietro a questa specie di rivalità. Ma siamo vecchi, vogliamoci bene e abbracciatevi! Il rancore deve passare, non ha nessun senso. Bisogna anche dimenticare e ricordare le parti migliori della vita, non le peggiori"

Una foto di Lorella Cuccarini allo specchio

Le due storiche showgirl della tv italiana, negli ultimi tempi si sono lanciate numerose frecciatine a distanza (anzi, più che frecciatine dei veri e propri colpi di cannone) sulle questioni più disparate, dalla politica a Greta Thumberg e la guerra tra le due si è intensificata subito dopo la partecipazione di entrambe allo show Nemica Amatissima.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno lavorato in più occasioni con Pippo Baudo, soprattutto negli anni '80. Heather fece il suo debutto ufficiale nel programma Luna Park, condotto da Baudo, mentre Lorella fu scoperta proprio dal presentatore, che la volle accanto a sé per due edizioni di Fantastico.