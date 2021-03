Pippo Baudo ad Amici 2021 annuncia chi sono i vincitori del premio TIM

Pippo Baudo sarà ospite di Amici 2021 per scegliere i vincitori del Premio Tim: Rosa per la danza e Tancredi per la categoria canto sono stati gli allievi del talent show di Maria De Filippi a vedersi assegnati i 5000 euro messi in palio dal main sponsor.

Amici 20021 si è arricchito quindi di un nuovo "giudice", il nome è stato rivelato da Maria De Filippi che ha deciso di avvalersi della collaborazione di Pippo Baudo. Il noto presentatore non ha affiancato i 3 giudici ufficiali, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors, ma ha avuto un altro compito. Pippo Baudo ha visionato le esibizioni di tutti i ballerini e tutti i cantanti della scuola e ha deciso a chi assegnare i 5000 euro messi in palio da TIM. Pochi minuti fa i ragazzi sono stati chiamati dagli autori ed è stata loro comunicata la decisione di Baudo.

Per la categoria canto ha vinto Tancredi, per la categoria ballo il premio è stato assegnato a Rosa. Una decisione che non è stata accolta bene sui social. In particolare gli utenti contestano la vittoria di Rosa, allieva di Lorella Cuccarini criticatissima dalla maestra Alessandra Celentano.

"Prima era un programma degno e rispettoso, ora si premiano i raccomandati e senza talento a discapito degli altri ragazzi che ce l'hanno e meritano di andare avanti!" si legge sotto il post pubblicato dalla produzione.

I commenti sono tutti negativi, tanto che scorrendo la pagina si legge: "Ma se letteralmente non c'è un commento positivo sulla vittoria di Rosa io fossi in chi di dovere due domande me le farei".