Pippa Bennett-Warner nel cast del nuovo thriller con Saoirse Ronan e Sam Rockwell

L'attrice Pippa Bennett-Warner è entrata a far parte del cast del nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, con star Saoirse Ronan e Sam Rockwell.

Pippa Bennett-Warner farà parte del cast del nuovo thriller, ancora senza un titolo ufficiale, che avrà come protagonista Saoirse Ronan.

Il progetto, che verrà prodotto da Searchlight Pictures, sarà ambientato nella città di Londra negli anni '50.

Tom George sarà impegnato in veste di regista del lungometraggio in cui si racconta cosa accade quando un produttore hollywoodiano decide di trasformare un popolare spettacolo teatrale londinese in un film. Quando i membri della produzione iniziano a essere assassinati, l'ispettore Stoppard (ruolo affidato a Sam Rockwell) e la zelante recluta Stalker (Saoirse Ronan), si rirovano al centro di un mistero che coinvolge il mondo glamour del teatro e lo sporco mondo del crimine.

La produzione non ha svelato il ruolo affidato a Pippa Bennett-Warner, che prossimamente tornerà sugli schermi televisivi con le puntate della seconda stagione della serie Gangs of London, mentre nel cast ci sono anche David Oyelowo e Ruth Wilson.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Mark Chappell, mentre nel team della produzione c'è Damian Jones.