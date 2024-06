Pioggia di critiche per l'Estetica cinica: "Che cafonata la cena alla Pinacoteca di Brera"

L'Estetica cinica è stata di recente al centro di una pioggia di critiche che l'hanno vista protagonista. Queste si sono scatenate dopo che in molti hanno appreso della decisione di quest'ultima di organizzare una cena alla famosa Pinacoteca di Brera (la celebre galleria nazionale di arte di Milano), per festeggiare il lancio del suo brand di prodotti estetici in Spagna. Si è trattata di un'occasione a cui hanno preso parte diversi volti noti dei social, ma il motivo che ha spinto la Fogazzi a realizzare tutto questo non è bastato a fermare i molti che hanno deciso di scagliarsi contro l'influencer. Ecco quindi che si è definito: "uno spettacolo indecoroso e indegno", mentre altri hanno fatto leva sul fatto che: "Per i soldi si fa qualsiasi cosa".

Una delle sale interne della Pinacoteca di Brera

La risposta alle critiche dell'Estetista Cinica

Come ogni volto dei social che si rispetti, anche Cristina Fogazzi ha scelto il suo profilo Instagram, con cui lavora quotidianamente, come terreno per rispondere alle tante critiche che le sono state rivolte negli ultimi giorni. Attraverso alcune storie infatti la ragazza ci ha tenuto a sottolineare come tutto ciò che ha ottenuto fino ad oggi se lo è sempre guadagnato, e oltretutto ha sottolineato come si debba smettere di mistificare (probabilmente intendeva mitizzare, Ndr) i luoghi della cultura. Sicuramente si tratta di uno sfogo molto sentito quello che è stato lanciato dall'influencer, ma la vera domanda adesso è: che cosa ne farà il suo pubblico di queste sue dichiarazioni?

