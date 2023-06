Pio e Amedeo sfottono Fabio Fazio: 'Poverino, va a guadagnare 10 milioni sul Nove'

Pio e Amedeo hanno preso in giro Fabio Fazio durante il concerto di Gigi d'Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli, scherzando sul futuro professionale del conduttore.

Fabio Fazio ha recentemente annunciato di aver lasciato la Rai e da allora continuano a emergere commenti, battute e manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti: in questa occasione sono stati due comici molto amati, Pio e Amedeo, a prendere posizione durante il concerto di giovedì 1° giugno di Gigi d'Alessio.

Durante il "Gigi-Uno come te-Ancora insieme", che si è svolto in piazza del Plebiscito a Napoli ed è stato trasmesso in diretta su Rai1, il duo comico ha fatto qualche battuta sul conduttore di "Che Tempo che fa", ora approdato su Nove, appartenente al gruppo Discovery, insieme a Luciana Littizzetto.

Sanremo 2013: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto durante la terza serata

"Hanno costretto quel poverino di Fazio a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa", hanno scherzato i due comici pugliesi. Non hanno risparmiato nemmeno Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai e la conduzione di "Mezz'ora in più" e, rivolgendosi a Gigi d'Alessio, hanno commentato: "Anche l'Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto".

Il 28 maggio Fabio Fazio ha annunciato di aver lasciato la Rai, rilasciando la seguente dichiarazione: "Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti e quindi anche la mia, non posso e non possiamo che volerle enormemente bene. Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino, incredibilmente mi hanno preso.