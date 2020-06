Pio e Amedeo: è morta la madre di Amedeo Grieco

É morta la mamma di Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo: la donna aveva 57 anni e non si conoscono al momento le cause ufficiali del decesso.

Grave lutto per Amedeo Grieco, del duo comico pugliese Pio e Amedeo: è morta la madre a soli 57 anni. la notizia è arrivata attraverso la pagina Facebook Foggia Underground. Non si conoscono ancora le cause del decesso ma la donna era probabilmente era malata: a settembre Amedeo aveva pubblicato uno scatto con la mamma e la frase "passerà anche questa tempesta".

La notizia delle morte della madre di Amedeo Grieco aveva iniziato a girare sul web, la pagina Foggia Underground aveva pubblicato su Facebook un post in cui si leggeva: "Questa pagina si associa al dolore che ha colpito la famiglia Grieco per la perdita dell'amata mamma di Amedeo. Sentite condoglianze". La conferma ufficiale è arrivata proprio dal comico pugliese che ha ringraziato la pagina per le condoglianze: "Grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all'anima. Grazie di cuore".

Pio e Amedeo hanno raggiunto la celebrità prima come inviati de Le Iene e poi con il programma Emigratis, che proprio i questi giorni Italia 1 sta mandando in replica il lunedì sera. Amedeo lo scorso settembre aveva pubblicato un post con la foto della madre dove si leggeva: "passerà anche quest'altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare... ed esserci ancora, ancora...abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme...perché non c'è persona di cui si ha più bisogno, sempre...in ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene". In questo momento la pagina Instagram del comico si sta riempiendo di messaggi di condoglianze dei suoi fan e di chiunque voglia fargli sentire la propria vicinanza in questo difficile momento.