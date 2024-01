Topolino: scaduti i diritti d'autore ecco il trailer del primo slasher col celebre personaggio Disney

Poche ore dopo la scadenza dei diritti d'autore sul cortometraggio Steambot Willie del 1928 su Topolino, è stato pubblicato online un trailer della prima comedy horror che mostra il celebre personaggio disneyano protagonista nel ruolo del killer.

Intitolato Mickey's Mouse Trap, il film racconta la storia della giovane Alex, che il giorno del suo ventunesimo compleanno si ritrova bloccata al parco divertimenti per un turno di notte; a quel punto, i suoi amici decidono di farle una sorpresa ma un assassino mascherato da Topolino decide di coinvolgere i giovani in un gioco di sopravvivenza.

Topolino horror

Il trailer mostra le prime sequenze del film, una sorta di mix tra Five Nights at Freddy's e Scream. Jamie Bailey, regista del film, ha dichiarato:"Volevamo solo divertirci. Voglio dire, è Topolino di Steambot Willie che uccide la gente. È ridicolo. Abbiamo giocato con l'idea e ci siamo divertiti a farlo, e penso che si veda". Al momento il film non ha ancora una data d'uscita ma secondo The Hollywood Reporter, i produttori vorrebbero distribuirlo intorno al mese di marzo.

Il live action su Topolino prosegue la tendenza recente di riproporre in salsa horror personaggi animati generalmente considerati simbolo di bontà e gioia.