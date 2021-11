Pinocchio: da oggi su RaiPlay la collezione dedicata al celebre pupazzo di legno

Pinocchio, un poster del film di Matteo Garrone

Pinocchio è il protagonista di una collezione che arriva oggi su RaiPlay, in occasione dei 195 anni dalla nascita di Carlo Collodi, in cui rivivono le amatissime storie di uno dei personaggi più conosciuti e apprezzati al mondo, le cui vicende hanno ispirato grandi scrittori, registi di cinema e di teatro, artisti di ogni genere e, naturalmente, il mondo dell'animazione dedicata all'infanzia.

La playlist che Raiplay dedica a Collodi e al magico mondo di Pinocchio sarà suddivisa in quattro sezioni:

Collodi e il mondo di Pinocchio

Cinema e TV

Teatro

Bambini

Si parte dalla puntata che il programma "Per un pugno di libri" ha dedicato all'analisi del romanzo Le avventure di Pinocchio, e girando per l'Italia alla ricerca dei luoghi legati al famoso burattino. È poi la volta di Lorenzo Mattotti, fumettista, illustratore e regista, che ci offre il suo punto di vista sull'argomento e di Pietro Dorfles che dà invece una rilettura del personaggio di Pinocchio.

Le avventure di Pinocchio: Manfredi nei panni di Geppetto

Per cinema e TV, oltre ad ascoltare due interviste sul pluripremiato film Pinocchio di Matteo Garrone, sarà possibile rivedere un vero cult della TV italiana Le avventure di Pinocchio, per la regia di Comencini e con la grande interpretazione di Nino Manfredi nei panni di Geppetto. E ancora il Pinocchio di Alberto Sironi con Bob Hoskins nella parte del più famoso dei falegnami.

Anche il teatro gioca un suo importante ruolo nella trasposizione sul palcoscenico del personaggio di Pinocchio e lo fa in grande stile con l'interpretazione di un gigante, Carmelo Bene, con il suo "Pinocchio ovvero Lo spettacolo della provvidenza''.

Infine, spazio ai contenuti per bambini con il lungometraggio Pinocchio, per la regia di Enzo D'Alò, e le due nuove serie animate Il Villaggio incantato di Pinocchio di Palomar e Pinocchio and Friends di Rainbow, disponibile dal 29 novembre anche su Rai Yoyo.