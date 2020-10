Pino Scaccia: è morto lo storico inviato Rai, era ricoverato per Coronavirus

Pino Scaccia è morto oggi 28 ottobre 2020 poco dopo le 13:00, aveva 74 anni: è stato uno degli inviati storici della RAI, seguendo negli ultimi 40 anni i principali eventi internazionali. Era ricoverato all'Ospedale San Camillo e le sue condizioni si erano aggravate dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

La notizia della morte di Pino Scaccia è arrivata via Twitter dall'Unione sindacale giornalisti Rai. L'USIGRai ha scritto nel post:"È venuto a mancare PinoS caccia, inviato sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni. In prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo. Cronista di razza. Ha dato lustro al Tg1Raiofficial, alla Rai, interpretando i valori del Servizio Pubblico".

È venuto a mancare #PinoScaccia, inviato sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni.

In prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo.

Cronista di razza.

Ha dato lustro al @Tg1Raiofficial, alla #Rai, interpretando i valori del #ServizioPubblico. pic.twitter.com/mrGoYQRLFy — USIGRai (@USIGRai) October 28, 2020

Pino Scaccia, il cui vero nome era Giuseppe Scaccianoce era nato a Roma il 17 maggio 1946. È stato uno degli inviati di punta della RAI, il giornalista ha seguito da vicino alcuni dei più importanti eventi della politica internazionale degli ultimi quarant'anni come la prima guerra del Golfo, la guerra civile nella ex Jugoslavia, la fine dell'Unione Sovietica. Era stato inviato in Iraq per documentare lo stato del paese durante il dopoguerra. Ha documentato la rivolta della Libia che aveva messo fine al regime di Gheddafi.

Pino Scaccia, dopo la tragedia di Černobyl, è stato il primo inviato occidentale a poter entrare nella centrale nucleare Lenin che causò il disastro nucleare. Primo ad aver portato le telecamere alla ricerca dei resti di Che Guevara in Bolivia, e primo ad aver mostrato la famigerata Area 51 nel deserto del Nevada.

Ha avuto numerosi riconoscimenti tra cui il premio cronista dell'anno per lo scoop legato al rapimento del piccolo Farouk Kassam in Sardegna nel 1992. Ha vinto inoltre il Premio giornalistico televisivo dedicato alla compianta Ilaria Alpi e il premio Paolo Borsellino. Pino Scaccia è stato docente del master di giornalismo radiotelevisivo all'Università Lumsa di Roma ed è stato autore di numerosi libri.