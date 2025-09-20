Pino Daniele, il concerto-omaggio stasera su Rai 1: la scaletta (in ordine di uscita) e gli ospiti

Si chiama Pino È - Il Viaggio Del Musicante ed è il concerto-evento per Pino Daniele, che andrà in onda stasera alle 21:30 su Rai 1, anche in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2. Condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, la serata è un omaggio per celebrare i 70 anni dalla nascita del cantautore napoletano e i 10 anni dalla sua prematura scomparsa.

La scaletta completa dell'evento con cantanti e ospiti

Una grande festa con tanti ospiti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Ecco l'elenco completo delle performance previste:

Fiorella Mannoia + Giuliano Sangiorgi + Emma - "Yes I know my way"

Giuliano Sangiorgi - "Je so' pazzo"

Giorgia - "Se mi vuoi"

Mahmood - "Terra mia"

Elisa - "Quando" (duetto virtuale con Pino Daniele)

Salmo - "Che Dio ti benedica"

Emma - "Stare bene a metà"

Emma + Giorgia - "Vento di passione"

Francesco De Gregori - "Putesse essere allero" (con Carlo Gaudiello al pianoforte)

Fiorella Mannoia + Stash - "Quanno chiove"

The Kolors (con Stash) - "A me me piace 'o blues"

Noemi - "Dubbi non ho"

Irama - "Sara" (2001)

Ron + Fiorella Mannoia - "Resta... resta cu'mmè"

Diodato - "Anna verrà"

Clementino + Rocco Hunt - "O' scarrafone" (1991, con Tullio De Piscopo e Tony Esposito)

Raf - "Amore senza fine"

Giuliano Sangiorgi - "Mal di te"

Alex Britti - "Io per lei"

Fiorella Mannoia - "Senza 'e te"

Fiorella Mannoia + Elisa + Geolier - "Napule è"

Enzo Avitabile - "Tutta 'nata storia"

Elodie - "Qualcosa arriverà"

Serena Brancale - "Chi tene 'o mare" / "Sicily" / "Alleria"

Tra gli ospiti è prevista anche la partecipazione di Alessandro Siani con Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Rosario Jermano.

Su RaiPlay, inoltre, andrà in onda "Pino È - Il Viaggio Del Musicante Speciale Raiplay", original della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, che accompagna l'evento di Piazza Plebiscito con uno sguardo inedito e ravvicinato. Non la diretta del concerto, ma un racconto collaterale che porta lo spettatore nel cuore pulsante della serata, tra emozioni, aneddoti e interviste esclusive. Carolina Di Domenico guiderà il pubblico attraverso racconti a caldo con i grandi nomi della musica e con i finalisti del Musicante Award - Premio Pino Daniele che riceveranno i premi previsti dal contest.